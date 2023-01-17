觀光產業缺工專案屆滿　勞動部續辦、籲業者符合薪資標準

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發展署指出，觀光局所彙蒐的2,579個職缺，採月薪且起薪達3萬元以上者佔43.72%，超過一半以上職缺不符專案薪資標準；至於業者急徵的房務員職缺，採月薪且起薪達3萬元以上者僅佔24.87%，薪資水準難以吸引求職人應徵。
發展署推介而未獲業者錄用的求職者中，據求職人反映有65.80%未接獲雇主面試/錄取/不錄取通知，求職人多因不耐久候而另尋他職；而在求職者未獲業者錄用時，約90%業者沒有向公立就服機構回覆未錄用原因，連帶影響專案媒合服務成效。
發展署表示，部分業者對於房務員職缺雖無學歷、經歷或相關工作經驗等條件要求，卻未提供求職者面試機會；另部分業者招聘櫃檯接待員，要求大學畢業、精通英日文、具備相關工作經驗及配合輪班等高用人標準，惟起薪僅有2萬8千元，其條件要求與薪資報酬顯不對當。
發展署指出，基於以上關鍵問題，攸關專案服務成效甚鉅，經會議充分討論後，達成5點具體共識，包括基於觀光產業缺工需要，應再續辦專案媒合服務就業訓練3個月；專案媒合應聚焦於旅宿業（含觀光旅館、旅館及民宿）房務員及清潔人員的即時職缺。
維持原有的專案職缺起薪（北北基桃竹地區應達3萬元以上、中南東部不低於2萬8千元）以招募初任人員；如房務員、清潔員職缺，額外要求具備外語能力、大專以上學歷、相關證照或一定年資以上工作經驗等條件時，應有正當理由並須合理調高薪資，以符合就業市場行情，發展署建議參考主計總處薪資調查，以住宿餐飲業之平均經常性薪資約每月3.3萬元以上給薪，以增加求職人就業意願。
業者應於職缺內容敘明求才需求之具體資格條件，並加快面試及錄用等招募程序，應於求職者投遞履歷後7日內通知面試，並於面試後7日內通知錄取或不錄取。業者如未錄用求職者，應向公立就服機構回復未錄用原因；而公立就服機構如有未依業者徵才條件推介求職者，業者可透過發展署設立的專線反映，發展署將督導改善。
發展署表示，續辦觀光產業缺工專案媒合服務，將由觀光局彙蒐缺工業者職缺清冊，並於今年3月底前分批提供發展署進行媒合服務；觀光局也將邀集各地業者召開專案說明會，跟業者溝通及邀請業者參與專案。
產業公協會團體將協助向業者宣導透過台灣就業通網站登錄職缺，並多加運用安穩僱用、職務再設計、職業訓練等就業促進措施以提升招募效能。發展署將成立專案服務單一窗口，辦理專案媒合、徵才活動及運用各式就業促進措施，協助業者補實人力；也將定期邀集觀光局及產業團體召開專案進度檢視會議，追蹤辦理績效，並視需要滾動檢討修正推動作法。