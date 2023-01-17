Google有彩蛋！ 輸入「9組關鍵字」召喚隱藏版兔年煙火
迎接農曆新年即將到來，Google工程師又在搜尋首頁悄悄埋彩蛋啦！只要搜尋指定9組關鍵字：「農曆新年、春節、年夜、除夕、新春、大年初一、Chinese New Year、Lunar New Year、Year of the rabbit」，就能立刻觸發關鍵字特效，在首頁施放超絢爛的兔年煙火，每次施放的煙火位置都不同，煙火結束還能按下方的按鈕重複播放欣賞。
記者黃韻文/綜合報導
9組關鍵字放兔年煙火
提前感受過年氛圍，Google首頁啟動農曆新年關鍵字特效，《NOWnews今日新聞》實測發現，只要輸入9組關鍵字：「農曆新年、春節、年夜、除夕、新春、大年初一、Chinese New Year、Lunar New Year、Year of the rabbit」，首頁就會開始施放燦爛的煙火，並出現超可愛的兔子大頭煙火，年味十足。
免費玩農曆新年拼圖小遊戲
進一步測試，手機、平板、電腦版網頁皆支援兔年煙火踩蛋，但若只是輸入「兔年、新年、過年、年節」則無效。待煙火施放完畢，如果看不過癮，下方還有按鈕可重複播放，首頁右側另有「農曆新年拼圖」免費小遊戲可體驗。