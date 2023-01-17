名家論壇》蕭徐行／賴清德的總統路　最大考驗就是黨主席

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在黨內關係上，只要蔡英文總統任期未滿，在台灣最高權力領導人的職銜下，黨內就面臨了派系之間職權抗衡關係，尤其在涉及下一屆的立法委員的人選與名額爭奪問題，就要面對是要聽副總統黨主席的話，還是總統前黨主席的話，如果雙方不能妥協讓步，牽涉派系興衰的利益問題就很容易引起各方的戰火。再說，依我國憲法規定，國防、外交與兩岸關係等國家安全事務乃由總統主導裁決，屆時是黨的決議大於總統職權的決定，還是黨也要跟著全國最高領導人的步伐走，如果兩人的觀點意見有了分岐，那誰要聽誰的呢？再說黨的中常委是會為了黨的存亡而團結一致，還是考慮派系利益優先，在面臨再次改朝換代之前，趕快鞏固自己的利益呢，這種需要喬一喬、搓一搓的工作，個性相對耿直的賴清德能耐心處置嗎。
同樣的，賴清德與行政院之間也存在著黨與政兩者間的衝突。在憲法上，除非總統不能視事，副總統才能權利代理總統的職務，一個只有象徵意義的副總統，沒有總統准許是沒有角色干涉政務的，這樣賴蘇之間的矛盾，不僅是政治上的問題，還是憲法層次的大哉問。九合一大選，「討厭民進黨」再次擊敗了民進黨，繼之，嘉義市長選舉，台北市立委補選「連三敗」，也是兵敗如山倒；但是這樣如土石流般崩塌的敗選，似乎沒有震撼多數民進黨同志的心，認真檢討失敗的主因，反而不斷民粹化、極端化。深綠要求處理戳破國王的新衣的王世堅、高嘉瑜等，但是對於造成大敗選主角林智堅、陳明通則選擇輕輕放過，甚至刻意保護；尤其堅信「抗中保台」旗幟將再次發威，幫民進黨拿下中央執政權，不會被政黨輪替。民進黨政府就藉著這個議題再次鼓吹反中的情緒，希望民眾能夠反中，這樣就能夠忽略掉民進黨在內政上處置無方，經濟束手無策的表現。
民進黨似乎健忘了，民眾是對於內政的不滿而造成11月地方大選的挫敗，也忘記了民眾對於蘇內閣打出不及格成績單，只要蘇內閣繼續不動如山，在台灣反民進黨的情緒就不會消退，並且直接會影響到2024年賴清德以及立法委員的選情。試問，賴清德有能力影響以及命令蘇閣揆在人士與政務上做出有利於民進黨及賴清德的決定嗎？
顯然的，賴清德的總統之路並非毫無隱憂，尤其在與蔡英文、行政院之間除了體制上的矛盾，還有政治利益的糾葛，更深層的是政壇老手蘇貞昌在總統、副總統權位爭奪上還沒出手。賴清德為了總統寶座不得不接黨主席；黨主席能否讓他順利走向組統府也有待商榷，除了天時、地利就需人和，偏偏人和是賴清德的最大罩門，賴清德正面臨如何當好「儲君」的最大考驗。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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