荷爾蒙治療用途廣　性早熟、攝護腺癌、停經前乳癌均可

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環境荷爾蒙影響 兒童中樞性早熟人數逐年上升現代生活中，因為飲食過於營養以及環境荷爾蒙因素，孩童出現性早熟症狀有日益增加的趨勢，導致兒童第二性徵提早出現、長不高的情況。當女孩8歲以前出現第二性徵（乳房、陰毛等）；男孩9歲前產生第二性徵（睪丸、陰莖變大、陰毛發育等），即是臨床上對「性早熟」的定義。
中山醫院小兒科醫師吳其穎表示，兒童性早熟患者一大部分為「中樞性早熟」的案例，通常是大腦下視丘分泌激素出了問題，讓腦下垂體提早活化，刺激睪丸或卵巢分泌性荷爾蒙，可能導致骨齡加快、生長板提早癒合，讓孩子長不高。
吳其穎醫師解釋，當下視丘分泌促性腺激素釋放激素（GnRH）時，會刺激腦下垂體分泌濾泡刺激素（FSH）和黃體刺激素（LH），讓睪丸、卵巢分泌雄、雌性激素。因此，所謂「荷爾蒙治療」的針劑，就是注射GnRH的合成類似劑，刺激一段時間後，就會讓FSH及LH的分泌量受抑制，最終讓性荷爾蒙在血液中的濃度下降，進而治療中樞性早熟問題。
▲吳其穎醫師提醒，荷爾蒙治療是條漫漫長路，民眾在治療前可和醫師評估各方式的優點及副作用，相信更能增加治療的意願。
荷爾蒙治療 攝護腺癌、停經前乳癌提升治療意願 增加存活率同樣的針劑治療方式也能運用在女性停經前乳癌以及男性攝護腺癌的患者。根據衛生署統計，乳癌是台灣女性癌症發生率的第一位。大約五到六成的停經前乳癌細胞上有女性荷爾蒙接受體，表示荷爾蒙一旦結合受體後，會刺激癌細胞的生長及分裂。而停經前女性分泌雌激素的主要來源為卵巢，以針劑治療能抑制荷爾蒙生成，即可降低癌細胞生長機會。目前停經前乳癌以荷爾蒙治療為主要的治療方式，俗稱「停經針」，預後情況較好，相較化療的副作用來得低。
另外，對於無法進行手術之攝護腺癌患者，一般也以荷爾蒙治療為主。透過藥物降低患者體內男性荷爾蒙之濃度或阻斷男性荷爾蒙與受器結合；而長期使用針劑可讓男性荷爾蒙在血液中的濃度降低，亦可合併放射線治療，提高患者存活期。
因攝護腺癌就是一種慢性病，治療時程可以拉長20年以上，在治療上因針頭較細，降低疼痛感，相對提高患者治療願意並遵從醫生的醫囑，達到有效持續治療。
另外，針劑施打部位通常為臀部，但也有些針劑可施打腹部以及上手臂，不固定施打讓部位輪流休息，避免重複位置造成紅腫、腫脹問題；最後，部分針劑成分為油性，在身體中不易被吸收，因此需特別注意腫脹、結節和硬結的感覺，一旦發生需與醫師討論，找到適合身體吸收成分的針劑。
吳其穎醫師呼籲，民眾在進行任何治療前，都要請益該專科醫師。兒童性早熟問題，可找兒童內分泌科；乳癌疑慮可諮詢乳房外科；至於攝護腺癌則以泌尿科為主。癌症治療是條漫漫長路且非常辛苦，因荷爾蒙治療針頭較細相對降低痛感，也無非是個選項，民眾在治療前也可和醫師評估各方式的優點及副作用，選擇適合的治療方式，相信更能增加治療的意願。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56546
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