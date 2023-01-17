深入偏遠山區助新住民　南投移民署行動列車前往偏鄉

為了幫助新住民簡政便民，移民署服務不遺餘力，連山區都會派遣駐點行動列車。移民署南投縣服務站每個月以駐點行動列車，提供偏遠地區民眾收件服務，讓新住民可以免去辛苦奔波；疫情期間，為了讓新住民能夠知道最新的政策法令，南投縣服務站更推出線上家庭教育課程，助力新住民法令知識不漏接。
記者賴正琳／綜合報導
「實在揪甘心！謝謝移民署幫助我可以辦好女兒在台定居證的申請案，讓我們全家安心好過年。」住在山區的張先生對著南投縣服務站的同仁們直呼感謝。近80歲的張先生和太太在本月初為了送女兒的申請案，風塵僕僕地來到南投縣服務站，卻沒有帶齊相關資料和證件，還得再來一趟，二人顯得十分苦惱。
南投縣服務站的同仁考量張先生家住偏鄉又加上年邁行動不便，所以利用每月駐點行動列車服務到府關懷並收件，協助張先生一家能夠在農曆年前辦妥女兒定居申請案，當天屋外雖寒風陣陣，但屋內瀰漫著溫暖喜悅的氛圍。
移民署南投縣服務站站主任蔡崇富表示，南投縣有2個山地鄉，而且轄區大眾運輸較不方便，移民署藉由行動列車駐點服務方便路途遙遠的新住民不用舟車勞頓來送件，今年南投縣服務站除了在埔里鎮及竹山鎮戶政事務所駐點外，也有在信義鄉、仁愛鄉、水里鎮與集集鎮戶政事務所提供駐點收件服務，詳情可至移民署南投縣服務站官網查詢或來電049-2200065洽詢駐點場次。