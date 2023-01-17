入閣或輔佐賴清德？潘孟安允諾：會與民進黨繼續努力

前屏東縣長潘孟安卸任後鮮少露面，由於其任內施政受到肯定，故下一步是否入閣、或者協助民進黨準主席、副總統賴清德揮軍2024總統大選，受到各界高度關注。潘孟安今（17）日北上出席台灣基進黨主席交接典禮前受訪，他表示看到大陣仗嚇了一跳，自己還在屏東整理東西、陪伴家人，關於入閣是報派，目前沒有任何規劃；被問及民進黨的敗選檢討，潘孟安低調表示，「我不知道」，還打趣說，「我現在準備種田」。
記者黃宣尹／台北報導
潘孟安今日自屏東北上台北，出席友黨台灣基進黨主席交接儀式，並於會前受訪。被問及是否會加入賴清德的信賴台灣願景協會？潘表示，目前沒有任何規劃，現在還是在屏東整理一些東西，也在陪伴媽媽、家人。
記者追問是否入閣？潘孟安則說，「我應該都是報派吧，我不知道，也沒有這個想法」，目前都還是在屏東，難得上來台北一趟，看到大陣仗還嚇一跳。
至於對於整體內閣改組的想法，潘孟安表示，行政院長蘇貞昌表現不俗，是否改組，又是要大幅度或是局部改組，都尊重總統蔡英文決定。
他說，自己身為民進黨的從政黨員，現在雖然卸任，但還是關心民進黨的未來，這都祝福，但不便置喙，自己會盡力盡心為下一個挑戰努力，這是責任也是義務。
被問及賴清德過往的台獨說法在國際間的討論，潘孟安表示，應該不至於讓國際擔心，賴清德講得很清楚，在蔡英文的領導下，持續秉持四個堅持，讓台灣未來方向、定位都很清楚。相信賴清德在18號就任黨主席後，也發表一些說法，相信這不但會讓美日兩國放心、兩岸放心，也會讓台灣人民安心。
至於被問及民進黨敗選後的檢討，潘孟安低調表示，「我不知道」，還打趣說，「我現在準備種田」。