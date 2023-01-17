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教召達一定次數將發獎金！國防部：第5次起發放5000元

▲國防部17日召開記者會，宣布受教育召集的後備軍人，第五次起將核發5000元獎金。（資料照／軍聞社提供）
▲國防部17日召開記者會，宣布受教育召集的後備軍人，第五次起將核發5000元獎金。（資料照／軍聞社提供）

記者丁上程／台北報導

針對我國後備軍人教育召集相關事項，國防部今（17）日上午召開記者會，宣布依據去年五月底制定公布的「後備軍人召集優待條例」第四條規定，後備軍人志願參加召集、接受教育召集或臨時召集入營，並完成訓練合計達5次者，應自第5次起，每次完成訓練後，由召訓機關或部隊發給召集獎金，1次將發放新台幣5000元。

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國防部今日上午召開記者會，其中針對教召獎金的部分，全民防衛動員署動員管理處處長俞文鎮表示，依照去年五月底制定公布的「後備軍人召集優待條例」第四條規定，後備軍人志願參加召集、接受教育召集或臨時召集入營，並完成訓練合計達5次者，應自第5次起，每次完成訓練後，由召訓機關或部隊發給召集獎金。

俞文鎮說明，召集次數計算基準，依照年度接受教育召集者部分，時間若為5日至7日則以1次計算；若為期14日，則以2次計算。至於志願短期在營服役即「後備戰士」年度內，達29日以上時以1次計算。

此外針對「女性參加教召」的部分，俞文鎮指出，自今（112）年第2季起，依各軍種需求，區分14天教召3梯次、5至7天教召70梯次，開放報名志願參加教召。而其中女性因首年度召訓，規劃由北、中、南、東部等召訓單位試行驗證，國防部將透過後備系統加強宣導，並依報名人數規劃接訓能量。

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