過年顧健康！HPV疫苗預防癌病，醫籲男生更要打

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輔大醫院智慧科學體重管理中心主任、家庭醫學科主治醫師許書華說，隨著衛教資訊發達，不少年輕人越來越關注自己的健康，像是近年來診間說要「施打HPV疫苗」的年輕夫妻，比例有明顯上升。
「他們進來診間都是很『阿莎力』的說，要打HPV疫苗。而且從對話中你會發現，他們都已經做好很多功課、了解疫苗的好處，才選擇來打。」許書華醫師說。
HPV疫苗是什麼？
為什麼HPV疫苗這幾年變得這麼夯？許書華醫師認為，一方面是健康意識提升，二方面是HPV疫苗能協助預防子宮頸癌、肛門癌等癌症，能藉由施打疫苗「防癌」，站在健康的角度值得投資。
HPV全名為人類乳突病毒，許書華醫師解釋這是一種DNA病毒，主要透過性行為傳染，會感染表面跟黏膜組織，造成的病變包含子宮頸癌、口腔癌、頭頸癌，還有肛門癌、陰道癌等生殖器癌，以及生殖器疣（菜花）等。
許書華醫師提醒，有些人對HPV感染會有迷思，認為一定是性生活混亂造成，其實只要「有性行為」就有機會感染，即使保持單一性伴侶也一樣，當然不安全性行為或暴露頻率越高，風險越大。
「每個人一生會有8成的機會感染HPV，雖然大部分情況，免疫系統會清除病毒，但只要反覆感染、或是免疫力低下，就可能會誘發相關疾病。所以提早做全面性的預防是非常重要的。」
HPV疫苗不只預防子宮頸癌，男生更應該打！
雖然HPV造成的疾病很多，但是還是有些人會以為「只有女生會感染」。許書華醫師說，其實男生受到HPV感染、甚至誘發得病的風險更大，研究甚至顯示達到女性的4倍。
「通常男性暴露的風險較高，再來是男性在感染HPV後，能夠自主產生抗體對抗下一次感染的比例相對低，能產生抗體的比例低於10%，身體無法自行預防下次感染，陷入重複感染風險。」
相對於女性有子宮頸抹片的檢查，可以協助早期發現HPV的感染，男性基本上沒有相關檢查，常常等到症狀嚴重，才發現問題，治療也變得更困難。
許書華醫師認為，無論男性女性，都應該要打HPV疫苗，在醫學模擬分析中可以看到，在疫苗覆蓋率八成的情況下，只有男性施打疫苗，病毒的盛行率可以降低83%，只有女性施打疫苗，可以降低93%，但如果男女皆施打疫苗，最高可以降低99-100%，代表要清除HPV病毒帶來的威脅指日可待。
我該如何選擇HPV疫苗？
後疫情時代，民眾關注新冠肺炎病毒變異，做好接種補充劑疫苗的準備，也不能忽略其他疫苗的接種。目前HPV疫苗主要分為2、4、9價， 9價的預防病毒型別較多。而如果能在9-14歲、意即還沒發生性行為時施打，是較好的預防方式，所以除了年輕夫妻一起施打之外，目前有國中女生公費接種HPV疫苗，錯過的話，父母也可以在國中左右送孩子健康禮物，更具有保護力。
雖然9-14歲施打的效果最好，不過許書華醫師說，即便15-45歲女性施打，依然有保護力。「所以不用擔心已經有過性行為就不能施打。第一，HPV病毒有很多類型，感染過一種，不代表不會感染其他種。第二，接種疫苗仍可預防日後再次感染HPV病毒，及早施打是及早保護。」
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