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稻江管理學院擬轉長照　教團批改辦計劃空洞、只為續命

▲嘉義縣稻江科技暨管理學院前年7月底起停辦，有意轉型為長照機構，高教工會今（17）日批評，改辦計劃空洞、董事會只為續命。（圖／記者陳惲朋攝）
▲嘉義縣稻江科技暨管理學院前年7月底起停辦，有意轉型為長照機構，高教工會今（17）日批評，改辦計劃空洞、董事會只為續命。（圖／記者陳惲朋攝）

記者李琦瑋／台北報導

嘉義縣稻江科技暨管理學院110學年停辦，向教育部申請改辦為稻江長照財團法人，轉型為400床的長照機構，去年7月徵詢私立學校諮詢會，諮詢會建議教育部同意改辦。但高教工會今（17）日批評，改辦計劃空洞、缺乏具體的專業規劃與人員的配置、長照目標對象錯亂不一，質疑董事會是藉「改辦」繼續把持龐大校產，規避回歸公共的惡質操作。

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高教工會指出，稻江科技暨管理學院自2020年起，董事會與校方惡意逼退數千名學生、教師與職員，2021年，即便在稻江學生團結串連，發起盛大遊行反對校方惡意停辦、罔顧學生權益，董事會與校方仍為清空學校以遂行把持校產圖謀改辦目的，粗暴地趕走全校師生職員，並向教育部提出所謂改辦計畫，宣稱將原地、原址改辦規模高達400床的長照機構。

高教工會表示，稻江董事會由陳氏家族把持，曾因藉職務之便，違法挪用1.4億元公款，從犯下挪用鉅額公款侵佔罪、歷經後續惡質將學生教職員清空趕走，一直到現在把持著校產企圖改辦長照機構的董事會，都是同一批人馬。

高教工會研究員陳柏謙指出，仔細閱覽改辦計畫書後，發現內容空洞荒唐，70多頁計畫書中，真正針對改辦後長照機構的專業、具體規劃篇幅竟僅寥寥數頁，且缺乏具體的專業規劃與專業人員的配置，改辦計畫書中處處充滿前後矛盾、長照目標對象錯亂不一的漏洞。一旦放任有違法前科的董事會以如此草率態度轉型為長照機構，難保同一董事會後續經營長照機構，不會發生各種嚴重侵害受照顧者權益的長照悲劇。

政治大學社工所長王增勇表示，該計畫書對於長照業務的規劃、執行與預算編列著墨不多，但仍能看出董事會對於長照業務的不瞭解與陌生，很難說服讀者，這份改辦長照的計畫書是經過深思熟慮後具有可行性的計畫。

王增勇認為，為確保公共利益的落實，原先證明經營無方的學院董事會應先行解散，重組新的決策董事會，若業務方向仍為改辦長照業務，董事會應具有長照專業人士，確保董事會可勝任未來業務發展之指導與決策功能；其次，地區長照需求的評估需要在地政府與社區長照專家學者的參與，經過詳細評估後，才擬定實施計畫。以現有改辦計畫內容來看，以上2點皆不具備，教育部應予以駁回。

高教工會提出3點訴求，嚴正拒絕左手搞倒學校，右手改辦長照，教育部應否決稻江科技暨管理學院改辦之申請，解散學校法人，讓校產真正回歸公共使用；長照機構不應任由違反亂紀團隊、霸佔公共資產興辦，嘉義縣政府應拒絕稻江科技暨管理學院董事會改辦長照機構；長照機構的興辦與維運，必須由政府或真正具專業背景的團隊負責地永續經營，中央與地方政府不應放任曾有嚴重違法事蹟之經營團隊染指插旗。

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