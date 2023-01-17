稻江管理學院擬轉長照　教團批改辦計劃空洞、只為續命

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高教工會表示，稻江董事會由陳氏家族把持，曾因藉職務之便，違法挪用1.4億元公款，從犯下挪用鉅額公款侵佔罪、歷經後續惡質將學生教職員清空趕走，一直到現在把持著校產企圖改辦長照機構的董事會，都是同一批人馬。
高教工會研究員陳柏謙指出，仔細閱覽改辦計畫書後，發現內容空洞荒唐，70多頁計畫書中，真正針對改辦後長照機構的專業、具體規劃篇幅竟僅寥寥數頁，且缺乏具體的專業規劃與專業人員的配置，改辦計畫書中處處充滿前後矛盾、長照目標對象錯亂不一的漏洞。一旦放任有違法前科的董事會以如此草率態度轉型為長照機構，難保同一董事會後續經營長照機構，不會發生各種嚴重侵害受照顧者權益的長照悲劇。
政治大學社工所長王增勇表示，該計畫書對於長照業務的規劃、執行與預算編列著墨不多，但仍能看出董事會對於長照業務的不瞭解與陌生，很難說服讀者，這份改辦長照的計畫書是經過深思熟慮後具有可行性的計畫。
王增勇認為，為確保公共利益的落實，原先證明經營無方的學院董事會應先行解散，重組新的決策董事會，若業務方向仍為改辦長照業務，董事會應具有長照專業人士，確保董事會可勝任未來業務發展之指導與決策功能；其次，地區長照需求的評估需要在地政府與社區長照專家學者的參與，經過詳細評估後，才擬定實施計畫。以現有改辦計畫內容來看，以上2點皆不具備，教育部應予以駁回。
高教工會提出3點訴求，嚴正拒絕左手搞倒學校，右手改辦長照，教育部應否決稻江科技暨管理學院改辦之申請，解散學校法人，讓校產真正回歸公共使用；長照機構不應任由違反亂紀團隊、霸佔公共資產興辦，嘉義縣政府應拒絕稻江科技暨管理學院董事會改辦長照機構；長照機構的興辦與維運，必須由政府或真正具專業背景的團隊負責地永續經營，中央與地方政府不應放任曾有嚴重違法事蹟之經營團隊染指插旗。