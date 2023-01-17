超商賀新年！全家咖啡、霜淇淋買1送1　美式80杯1888元

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全家選在最後一個上班日開跑咖啡促銷，1月19日至1月23日限時5天，到門市使用全盈+PAY支付，買大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵、霜淇淋同品項買1送1。
📍好康2：大杯美式80杯1888元
線上APP同步展開，1月19日至1月23日限時5天，APP隨買跨店取祭出大杯美式80杯1888元等多品項特價組合，並加碼大杯美式、大杯拿鐵同品項買1送1。
▪大杯美式80杯1888元 (兌換至113/12/25，限購2組)。
▪大杯拿鐵66杯1888元 (兌換至113/12/25，限購2組)。
▪大杯單品美式36杯1888元 (兌換至113/12/25，限購2組) 。
▪大杯單品拿鐵32杯1888元 (兌換至113/12/25，限購2組)。
▪私品茶55元系列66杯1888元 (兌換至113/12/25，限購2組) 。
▪大杯美式／拿鐵同品項買一送一(兌換至112/2/24，會員限購1組)。
▪大杯單品美式／拿鐵同品項買一送一(兌換至112/2/24，限購1組)。
📍好康3：消費滿500元送50元
即日起至2月7日舉辦全盈+PAY集章趣，到門市消費指定品項並使用全盈+PAY支付，滿500元可集1章，每章可兌換50元購物金，下次消費滿50元就可全額折抵，每會員最多兌換3次（共15萬組，換完為止），等於最多可獲得150元購物金。
📍好康4：投注點數送購物金抽iPhone
APP即日起至2月7日推出「幸運投注抽」，可使用會員點數選擇投注籤筒，獲得對應獎項抽獎資格。扣除888點先送5元購物金，並可投注iPhone 14 Pro 128G、Apple Watch Series 8或Apple iPad 10 64G籤筒三選一；扣除8888點可獲得50元購物金，可投注近7萬元的最大獎KYMCO i-One Keyless電動機車，或是面額500元的實體刮刮卡100張、Fami錢包50000元購物金，另可事先查詢各籤筒投注次數，掌握中獎機率。
📍好康5：買禮盒送三大財神廟錢母
小年夜起門市限量加碼，1月20日上午10時起，在門市買春節指定禮盒，隨機贈送北港武德宮、金山財神廟、嘉義文財殿等財神廟聯名開運錢母1枚，數量有限、送完為止。