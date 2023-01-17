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走春旅遊避車潮　全台省道連假尖峰預測出爐

▲今（2023）年春節連續假期長達10天，公路總局也公布全台熱門旅遊景點與易塞路段、時段。（示意圖／公路總局提供）
▲今（2023）年春節連續假期長達10天，公路總局也公布全台熱門旅遊景點與易塞路段、時段。（示意圖／公路總局提供）

記者黃仁杰／台北報導

今（2023）年春節連續假期長達10天，民眾將於連假期間返鄉、旅遊、短程參拜及走春等活動，預估南向返鄉尖峰車潮於20日及初一至初二，也就是22至23日陸續出現，初三至初四各地風景區預期將湧現觀光出遊旅次，初五為農民曆開市吉日，預估收假北返車潮將於初四下午開始至初七，也就是25至28日，不過因假期較長，預計返鄉車潮將較為分散，假期後段觀光風景地區路段仍可能出現地區性旅遊車潮。

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公路總局盤點春節假期間省道易壅塞路段共24處，包含地區主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段及新春參拜熱點等，除預判省道主要幹道易壅塞路段與尖峰時段外，各重點路段亦規劃相關交通疏導措施，並規劃替代道路，呼籲民眾儘量避開尖峰時段行駛，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

台2線淡水、台2線瑞濱-福隆、基隆萬里及台3線大溪路段，為北部短程出遊的熱門路段，預估尖峰時段為初三至初七11時至19時，建議民眾可提早規劃，避開尖峰時段出發。往來基隆宜蘭間的民眾可利用台2丙線，也可利用台9線作為國5壅塞時的替代路線。

▲預估南向返鄉尖峰車潮於20日及初一至初二，也就是22至23日陸續出現，初三至初四各地風景區預期將湧現觀光出遊旅次。（圖／公路總局提供）
▲預估南向返鄉尖峰車潮於20日及初一至初二，也就是22至23日陸續出現，初三至初四各地風景區預期將湧現觀光出遊旅次。（圖／公路總局提供）
要經由蘇花路廊前往花東地區的民眾，建議您可依公路總局盤點連假期間之離峰時段提前規劃出發時間，南向離峰時段為1月20日全日、21日全日、22日至24日18時至24時；北向離峰時段為1月25日全日、1月26日5時至12時、1月27日3時至8時、28日全日、29日0時至12時，建議民眾可多加利用。

此外，台61線西濱快速公路北部主要的車多路段為鳳鼻至香山以及竹南路段，將針對沿線平交路口實施時段性封閉橫向路口，並輔以優化時制之綠燈秒數；在台9線南迴公路部分，將實施車道漸變措施；在台9線蘇花路廊部分，將時段性管制21噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛路肩，請民眾配合相關管制措施。

此外，春節連續假期期間，預判民眾將湧入國內各大知名廟宇進行參拜，相關聯外道路易受湧入車潮影響，如台3線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮及台17線南鯤鯓代天府等，春節期間可能過境廟宇周邊省道的民眾，可改行駛替代道路，避開進香車潮；另台61線西濱快速公路可連接台78、台82及台84線等快速公路，沿線也串聯許多濱海遊憩景點，建議民眾返鄉或出遊可多加利用。

▲春節連續假期期間，預判民眾將湧入國內各大知名廟宇進行參拜，相關聯外道路易受湧入車潮影響。（圖／公路總局提供）
▲春節連續假期期間，預判民眾將湧入國內各大知名廟宇進行參拜，相關聯外道路易受湧入車潮影響。（圖／公路總局提供）

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