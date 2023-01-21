快訊／財神爺到！大樂透2億頭獎「獎落桃園」　一注獨得

買彩券撇步／握無數頭獎主「黃金右手」　黃志宜傳授買法

▲曾擔任台灣彩券公司總經理超過10年，接待過快500位頭獎主， 而有「黃金右手」封號的現任台灣彩券公司董事暨發言人黃志宜透露自己過年買彩券及刮刮樂的方法。（圖／記者顏真真攝）
▲曾擔任台灣彩券公司總經理超過10年，接待過快500位頭獎主， 而有「黃金右手」封號的現任台灣彩券公司董事暨發言人黃志宜透露自己過年買彩券及刮刮樂的方法。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

迎接金兔年到來，台灣彩券公司今（2023）年春節加碼總獎金新台幣9億元，創近6年新高，其中最受歡迎的「大樂透」連續17天開獎，並同步加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，但該怎麼買可以提高中獎率？曾擔任台灣彩券公司總經理超過10年，更因接待過近500位頭獎主，並與他們握過手， 而有「黃金右手」封號的現任台灣彩券公司董事暨發言人黃志宜，也傳授自己過年電腦彩券及刮刮樂的買法，讓大家參考。

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黃志宜曾擔任台灣彩券公司總經理長達10年又5個月，接待、握過無數中得千萬、億萬大樂透、威力彩頭獎得主人數應該快500人，也因為他親自接待，並與中獎者握過手，因而讓他有了「黃金右手」的封號，甚至有中獎人因自選號中獎，領獎時還給了他兩組號碼，後來他用這兩組號碼投注，雖然最後沒像他們成為頭獎主，但其中1組也中了4000元。

由於今年春節假期長達10天，過年期間也是彩券獎金大加碼的時候，尤其今年大樂透連開17天，並加開360組100萬元，威力彩頭獎也已啟動機動加碼2億元，再加上每年過年賣到缺貨的「2000萬超級紅包」，今年總獎金及各獎項個數都破紀錄，不僅有7個頭獎2000萬元，二獎「200萬元加賓士休旅車」也有10個，還有850個三獎100萬元 也讓大家蠢蠢欲動，春節期間一定要試手氣，看能否大翻身一夕致富。

只是，春節彩券加碼活動這麼多，該怎麼買才能提高中獎機會？黃志宜也大方分享自己的買法。在刮刮樂部分，他每年過年圍爐一定會買一本「2000萬超級紅包」及每年都會出百分之百中獎的生肖主題刮刮樂，可以在年節團圓圍爐時增添歡樂。另外，過年廣受民眾喜愛的「1200萬大吉利」，他也一定會買，尤其今年有6個頭獎1200萬元，為面額1000元刮刮樂中頭獎獎金最高的遊戲，二獎100萬元共有175個，頭獎與二獎獎項個數皆為歷年發行最多，總中獎率高達70%。

至於電腦彩券部分，他仍會先鎖定大樂透，過年期間因連開17天，因此，他會每期電選2注共100元，全部17期共花1700元，另再用電腦系統7包牌，1期共有7注350元，買16期共花5950元，以提高中獎機率。

他解釋，這樣如果中3碼或2+1碼，就有獎金1600元，中3+1碼就有獎金4600元，若中6+1碼就會中1注頭獎加6注貳獎，若在過年期獎還有100萬春節大紅包可中，9個獎號對中其中任6個就中百萬元，因此，若包7個號碼350元，如果中6碼就中一組百萬元，若中7碼，就中7組百萬元。

除買大樂透之外，過年期間黃志宜也會買威力彩，只要有開獎就買，並會採第二區包牌，即1-8號全包，每期花800元第二區全包，這樣他中頭獎的機率就會從2200萬分之1提高至275萬分之1，中機率差了8倍，另外還有7個中貳獎的機會。

根據台灣彩券公司統計，去年電腦彩券開出28注億元頭獎中，就有3張大樂透的中獎彩券是以包牌方式投注，該3張彩券除了對中億元頭獎，也同時對中多注其他獎項。以去年2月1日和3月29日開出的大樂透頭獎來說，中獎人都是花了350元，一次包7個號碼，等於是一次投注7注，對獎結果有對中當期6個獎號，特別號則未對中，故同時贏得1注頭獎和6注叁獎。

另外，4月1日開出的大樂透頭獎則是以1400元的投注金額一次包下8個號碼，相當於一次投注28注，8個選號中有6個對中當期獎號，但沒有對中特別號，開獎結果除對中1注頭獎外，也一舉囊括12注叁獎和15注伍獎。

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