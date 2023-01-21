買彩券撇步／握無數頭獎主「黃金右手」　黃志宜傳授買法

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由於今年春節假期長達10天，過年期間也是彩券獎金大加碼的時候，尤其今年大樂透連開17天，並加開360組100萬元，威力彩頭獎也已啟動機動加碼2億元，再加上每年過年賣到缺貨的「2000萬超級紅包」，今年總獎金及各獎項個數都破紀錄，不僅有7個頭獎2000萬元，二獎「200萬元加賓士休旅車」也有10個，還有850個三獎100萬元 也讓大家蠢蠢欲動，春節期間一定要試手氣，看能否大翻身一夕致富。
只是，春節彩券加碼活動這麼多，該怎麼買才能提高中獎機會？黃志宜也大方分享自己的買法。在刮刮樂部分，他每年過年圍爐一定會買一本「2000萬超級紅包」及每年都會出百分之百中獎的生肖主題刮刮樂，可以在年節團圓圍爐時增添歡樂。另外，過年廣受民眾喜愛的「1200萬大吉利」，他也一定會買，尤其今年有6個頭獎1200萬元，為面額1000元刮刮樂中頭獎獎金最高的遊戲，二獎100萬元共有175個，頭獎與二獎獎項個數皆為歷年發行最多，總中獎率高達70%。
至於電腦彩券部分，他仍會先鎖定大樂透，過年期間因連開17天，因此，他會每期電選2注共100元，全部17期共花1700元，另再用電腦系統7包牌，1期共有7注350元，買16期共花5950元，以提高中獎機率。
他解釋，這樣如果中3碼或2+1碼，就有獎金1600元，中3+1碼就有獎金4600元，若中6+1碼就會中1注頭獎加6注貳獎，若在過年期獎還有100萬春節大紅包可中，9個獎號對中其中任6個就中百萬元，因此，若包7個號碼350元，如果中6碼就中一組百萬元，若中7碼，就中7組百萬元。
除買大樂透之外，過年期間黃志宜也會買威力彩，只要有開獎就買，並會採第二區包牌，即1-8號全包，每期花800元第二區全包，這樣他中頭獎的機率就會從2200萬分之1提高至275萬分之1，中機率差了8倍，另外還有7個中貳獎的機會。
根據台灣彩券公司統計，去年電腦彩券開出28注億元頭獎中，就有3張大樂透的中獎彩券是以包牌方式投注，該3張彩券除了對中億元頭獎，也同時對中多注其他獎項。以去年2月1日和3月29日開出的大樂透頭獎來說，中獎人都是花了350元，一次包7個號碼，等於是一次投注7注，對獎結果有對中當期6個獎號，特別號則未對中，故同時贏得1注頭獎和6注叁獎。
另外，4月1日開出的大樂透頭獎則是以1400元的投注金額一次包下8個號碼，相當於一次投注28注，8個選號中有6個對中當期獎號，但沒有對中特別號，開獎結果除對中1注頭獎外，也一舉囊括12注叁獎和15注伍獎。