Google認證走春熱點！台人最愛「這間廟」：發財金求起來

Google 因應台灣民眾持續上升的出遊意願，公布台灣網友最想去的海外目的地是為日本東京。同時，松山文創園區和中正紀念堂進入2022年 Google 地圖全球十大熱搜文化景點排行榜，顯示全球網友對台灣景點的高度關注，以及疫情逐漸降溫後台灣的觀光吸引力。此外，Google 觀察去年農曆新年期間 Google 地圖在台灣的使用情形，發現春節期間互動和規劃路線最頻繁的地點是高鐵台中站、廟宇為南投的竹山紫南宮，最想要在地圖上尋找的餐飲則是早餐。
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疫後出入境旅遊解禁，航班目的地透露台灣人旅遊最愛地點 今年春節年假長達十天、適逢疫情後出入境限制首次放寬，不少人計劃出國旅遊;而根 據 Google 航班的搜尋排行，台灣使用者今年春節期間 最有興趣前往的國家是日本，且以東京居冠，而前十名上榜的其他日本城市還有大阪、札幌市和沖繩。而追雪勝地韓國首爾，以及適合避寒的泰國曼谷、越南胡志明市與河內、馬來西亞吉隆坡與新加坡，也都是台灣人最有興趣前往的城市。
除了出國觀光，台灣景點也深受本地和全球旅客的喜愛，松山文創園區和中正紀念堂成為去年全球最多人在 Google 地圖上搜尋的文化景點，和英國倫敦白金漢宮、埃及吉 薩的古夫金字塔和法國巴黎的羅浮宮金字塔等知名地標齊名。
而在春節期間，飲食店家的搜尋熱度也有變化，2022 年，最多人在 Google 地圖上尋找的飲食供應地點為咖啡廳，但在春節期間則降至第三，早餐取而代之成為最地圖上最熱搜的飲食地點；另外，排名第二的是火鍋，呼應春節期間台灣民眾想找到地方圍爐吃鍋。
走春最夯「神」熱點，2022 春節期間在 Google 地圖上最多人尋找路線、熱度最高的廟宇，是主神為土地公的南投竹山紫南宮，而排名前十大的廟宇，還有供奉媽祖的白沙屯拱天宮和鹿港天后 宮，以及各地供奉關聖帝君、觀世音等不同的宮廟，呈現台灣多元的民俗信仰。
而同樣在去年春節期間，台灣人在 Google 地圖上尋找路線、互動最多的是高鐵台中站 和台中火車站，反映出春節期間交通轉運的重要性。另外，除了桃園機場因春節出入境 繁忙登上第五名，其餘入榜地點大多為購物中心或節慶市集。