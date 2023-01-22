T1／獵鷹年前勝率超過5成　劉孟竹坦言已「超乎預期」

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獵鷹今年球季多了許多可用之兵，包括「雙衛」谷毛唯嘉和李漢昇皆可投可控，鋒線戰力上簡偉儒和胡凱翔有尺寸也有射程，讓球隊在先發陣容上趨於完整。
除此之外，劉孟竹帶來健行體系的跑轟球風，同時融入三名大洋將在禁區的絕對高度，上半季取得不錯的成效，團隊場均104.9分、籃板49.1個，都為全聯盟第一，34.8%的團隊三分球命中率則為聯盟第二。
「目前的戰績已經超乎我原本的預期，我沒想到勝率可以過5成，畢竟聯盟各隊實力都很堅強，而我們去年是墊底的球隊，兩聯盟一起算的話排名第12名。」劉孟竹受訪時解釋說，獵鷹成長的速度確實很快，球團對自己在做的事也很支持。
隨著比賽開打，獵鷹球員用實力證明自己是有競爭力的，但劉孟竹認為年後的賽程難度會更大，因為他們馬上就要打海神和台啤，都不是容易對付的對手，本季最後兩戰則要對上之前還沒贏過的中信，也是他們要克服自我的一個挑戰。
而很受外界關注的球隊新人後衛谷毛唯嘉，目前場均出賽27分鐘，可以高效的拿到14.5分3.7助攻3.5籃板，總命中率41%，三分球命中率37%，表現十分突出。
谷毛是劉孟竹從健行科大一手帶出來的子弟兵，後者給予他目前的表現相當的肯定，「以一個新人來說可圈可點，但他還有很多進步空間，包括對節奏掌控和傳球時機，這些都需要持續精進。」
在進來職籃之前，外界可能會比較擔心只有175的谷毛唯嘉在防守端會有劣勢，但目前看起來這個弱點並不明顯。劉孟竹對此解釋說，「其實在台灣的控衛身高要特別突出的並不多，只要不是錯位，他(谷毛)不會有太大問題。我們也有擬訂一些策略，包括讓他在防守端不換防來保護他——其他隊友在第一拍的協助後、讓他自己再跟上原本的對位者等等——所以這個問題不是太嚴重，聯盟中其他球隊也是用這樣的方式來保護蔣淯安、布銳克曼等矮個子後衛的。」