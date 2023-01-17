前主秘涉洩國安個資！健保署急做4事　拚春節前公布調查

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今石崇良受訪時表示，現在一切都進入司法程序中，會全力配合檢調，同時務必要嚴懲這些不法之徒，另一方面也已經啟動內部調查，找管理上可能需要再強化的地方，也會追究有無相關人員的疏失責任。
石崇良表示，因為在業務上的需要，健保署一定有一些人員需要定期去查閱一些個資，過去也都有建立人員查詢身分的權限，但並不是所有的人員都能夠查詢，一定是要業務相關，同時也在這些相關的電腦上面也都做了進出的紀錄的登錄。
另外，石崇良提到，資料是嚴禁攜出，就算是有絕對必要的時候，使用的隨身碟也都有控管，所以目前正在比對過去的資訊系統的進出記錄、人員查詢相關個資的情形，正在進行內部的調查。
石崇良也說，會找外部專家或第三方協助，過去在治安上面就有所謂的內控跟外部的稽核，對系統制度上的稽核，這一次的狀況是因為有「有心的人士、他的這個不法的作為」，所以現在也在釐清相關的涉案程度。
石崇良說明，健保署治安內控機制最基本的就是不連接外網，「所以你是沒有辦法從外部去侵入」，同時每一台電腦都是有獨立的權限，不是任何電腦都可以登錄，除了人員的權限限制之外、還有電腦的管控，還有所有的這個資訊都不准插這個隨身碟，所以只有特定工作上需要的，才可以申請隨身碟存取，掌握有哪些人獲得許可，一般的隨身碟也無法使用存取，另還有每月報表紀錄相關使用時間等，都有完整資訊管控。
石崇良坦言，過去資安弱點的掃描都是有在執行的，這是對資訊系統的架構，本次事件是「人的行為」，屬於兩件不一樣的事情，不過還是會從中記取教訓。
健保署政風室主任蔡秀卿今表示，健保署掌有全國2300萬民眾的投保及就醫資料，有責任對於民眾資訊善盡管理職責，對於現職同仁或退休人員遭檢調調查，深表痛心，將持續秉持除惡務盡的原則，全力配合檢調單位查明真相，勿枉勿縱，未來健保署同仁經調查如確有不法情事，絕不寬貸，會依法嚴懲。
蔡秀卿也說，健保署於案發後隨即啟動危機處理，包含涉案人員職務異動，調離主管職務、涉案人員查詢健保資料權限關閉、依衛福部長薛瑞元指示成立專案小組，進行內部行政調查及檢視內控機制、全面盤點署內同仁查詢健保資料權限，檢視合宜性並即刻調整授權範圍。
因應此次事件，蔡秀卿提到，已強化資訊安全精進管理作為，包含加強涉機敏資料之查詢授權管理、大量資料查詢之審核機制、查詢過程適度遮蔽個資等；另修正健保資料查詢規範，檢視資料查詢內容及管理流程，藉由資安管控會議來強化資安教育訓練，提升個人素養及資安觀念。
被問及洩漏資料用途為何，蔡秀卿回應，現在行政調查進行中，由於本次媒體揭露的時間範圍較大，還在比對當中，至於何時可以公布調查結果，蔡則說會全力加強進程，希望可以依照薛瑞元指示，盡量於春節前說明調查狀況。