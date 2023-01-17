憲法訴訟法上路1年　大法官每月工作量是過去的7倍

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憲法訴訟新制施行後，以「法規範」及「裁判憲法審查」案件類型4277件最多，其中人民聲請4252件，法院聲請24件、立委聲請1件。另有政黨違憲解散案件1件、地方自治保障案件3件，統一解釋法律及命令案件9件。
憲法法庭2022年審理終結案件總計3241件，裁定不受理比例97.32%，案件受理比例為1.16%。
自不受理裁定件數觀之，2022年總計不受理裁定3154件，其中審查庭一致決不受理裁定3129件，經憲法法庭15位大法官作出之不受理裁定25件。審查庭程序審查不受理裁定占比99.21％。
許辰舟表示，相較舊制大法官解釋時期（2011年至2021年）之案件受理比例7.51%，受理比例下降的原因，可能是新制施行後，受理案件必須符合程序要件、具有憲法重要性、保障基本權必要性等要件，也有可能因未委任訴訟代理人，或案件本身即未能符合要件，或未能就憲法疑義如何有受理並判決之必要具體說理，而影響受理與否。
此外，案件受理比例，是以終結案件為分母，並以受理並終結之案件為分子，聲請件數攀升，憲法法庭終結件總數多，但其中受理並為得以裁判終結之能量有限，受理比例因而也呈現相對下降趨勢。倘以聲請案件為分母，受理案件（含新、舊制未結）為分子，受理比例逾7%。
許辰舟表示，相較大法官會議（1993年至2021年）約28年間僅23次開庭辯論，2022年共11次開言詞辯論庭，且20件判決中，有8件有開過庭，新制的開庭量大幅提升；另外從20件判決分析，從主案聲請人來看，有13件為人民所聲請，5件由法院聲請，立委和機關聲請各1件，而且合憲、違憲判決數相近。
許辰舟表示，為使違憲失效法規範效力明確化、強化保障程序參與，已擬具憲法訴訟法部分條文修正草案，於去年8月19日函請立法院審議中。