汪小菲求婚情話外流！張穎穎秒刪分手文 張蘭怒罵：齷齪
汪小菲和大S離婚後，有意再婚扶正新歡張穎穎，無奈母親張蘭作梗，屢次在直播間公開痛罵張穎穎是臭蟲、心機女，破壞這段戀情，「雙張」的戰火越演越烈，張穎穎不忍了，昨（16）日曝光與汪小菲的對話紀錄，透露對方死纏不放，早就說過無數次分手，還要他回去好好聽媽媽的話，此舉惹火張蘭，再度留言罵她「齷齪」。
記者江芷稜/綜合報導
汪小菲、張穎穎去年認愛，招來網友痛罵，她在直播時不斷痛哭，怒問網友憑什麼欺負自己，張蘭卻留言「憑妳是個心機女」，正面對決引起輿論譁然。張穎穎對長輩不再忍讓，決心曬出親密對話紀錄，表明願意分手，反倒是「纏人精」汪小菲不斷求自己結婚、生好多個小孩，還稱她「是我最愛的人」、「是我的寶寶」，肉麻情話讓網友不敢置信，她隨後又秒刪文章。
此舉引發正反評價，最強狗仔葛斯齊發文支持張穎穎，「這世界太需要真相了，張穎穎加油，可以學學都美竹的勇氣，他們不體面，妳可以幫他們體面體面，我相信時間久了大家會明白，會重新認識妳」。汪小菲選邊站也挺張穎穎，直接在張蘭直播間留言「別立人設了」，反咬了母親一口。
儘管直播時，張蘭刻意不理會張穎穎發文一事，但有粉絲看不下去，就在張蘭抖音留言「真討厭兩個人在一起分開時候拿出之前聊天紀錄什麼的，這樣太陰了」，似乎切中了張蘭的心聲，立刻回覆該網友「齷齪」，狠批張穎穎外流對話紀錄的行為，雙張互罵的戲碼短時間難以平息。不過，網友統計，只要張蘭罵人，麻辣粉銷量就高漲，也難怪她忍不住拿兒子戀情開刀。