汪小菲失控夜闖家門！張穎穎坦言被嚇壞：說了無數次分手

汪小菲求婚情話外流！張穎穎秒刪分手文　張蘭怒罵：齷齪

▲張穎穎（右圖）曝光汪小菲的求婚情話，隨後又秒刪文章，讓張蘭怒罵齷齪。（圖／翻攝自「扒圈有魚」微博）
▲張穎穎（右圖）曝光汪小菲的求婚情話，隨後又秒刪文章，讓張蘭怒罵齷齪。（圖／翻攝自「扒圈有魚」微博）

記者江芷稜/綜合報導

汪小菲和大S離婚後，有意再婚扶正新歡張穎穎，無奈母親張蘭作梗，屢次在直播間公開痛罵張穎穎是臭蟲、心機女，破壞這段戀情，「雙張」的戰火越演越烈，張穎穎不忍了，昨（16）日曝光與汪小菲的對話紀錄，透露對方死纏不放，早就說過無數次分手，還要他回去好好聽媽媽的話，此舉惹火張蘭，再度留言罵她「齷齪」。

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▲有狗仔爆料，汪小菲曾對張穎穎提分手，目前兩人感情生變中。（圖／翻攝張穎穎抖音）
▲汪小菲和張穎穎感情生變，疑似已經分手。（圖／翻攝張穎穎抖音）
▲張穎穎在直播哭訴汪小菲搭訕正妹女助理的事，張蘭竟在底下開嗆。（圖／翻攝微博）
▲張穎穎在直播哭訴汪小菲搭訕正妹女助理的事，張蘭竟在底下開嗆。（圖／翻攝微博）
汪小菲、張穎穎去年認愛，招來網友痛罵，她在直播時不斷痛哭，怒問網友憑什麼欺負自己，張蘭卻留言「憑妳是個心機女」，正面對決引起輿論譁然。張穎穎對長輩不再忍讓，決心曬出親密對話紀錄，表明願意分手，反倒是「纏人精」汪小菲不斷求自己結婚、生好多個小孩，還稱她「是我最愛的人」、「是我的寶寶」，肉麻情話讓網友不敢置信，她隨後又秒刪文章。

▲張穎穎在微博發文甩了汪小菲，要他好好聽媽媽的話。（圖／翻攝自張穎穎微博）
▲張穎穎在微博發文甩了汪小菲，要他好好聽媽媽的話。（圖／翻攝自張穎穎微博）
▲汪小菲為挽回張穎穎，答應要和她結婚生子。（圖／翻攝自張穎穎微博）
▲汪小菲為挽回張穎穎，答應要和她結婚生子。（圖／翻攝自張穎穎微博）
此舉引發正反評價，最強狗仔葛斯齊發文支持張穎穎，「這世界太需要真相了，張穎穎加油，可以學學都美竹的勇氣，他們不體面，妳可以幫他們體面體面，我相信時間久了大家會明白，會重新認識妳」。汪小菲選邊站也挺張穎穎，直接在張蘭直播間留言「別立人設了」，反咬了母親一口。

▲網友評論張穎穎外流對話截圖非常陰險，張蘭回覆「齷齪」。（圖／翻攝自張蘭抖音）
▲網友評論張穎穎外流對話截圖非常陰險，張蘭回覆「齷齪」。（圖／翻攝自張蘭抖音）
儘管直播時，張蘭刻意不理會張穎穎發文一事，但有粉絲看不下去，就在張蘭抖音留言「真討厭兩個人在一起分開時候拿出之前聊天紀錄什麼的，這樣太陰了」，似乎切中了張蘭的心聲，立刻回覆該網友「齷齪」，狠批張穎穎外流對話紀錄的行為，雙張互罵的戲碼短時間難以平息。不過，網友統計，只要張蘭罵人，麻辣粉銷量就高漲，也難怪她忍不住拿兒子戀情開刀。

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