環島之星夢想號搶先看！10大迪士尼巨星上車　1/19試營運

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其中，《冰雪奇緣》各大角色現身車廂，雪寶、艾莎、安娜等就在座位邊悄悄探頭打招呼，今（17）日媒體試乘時還發現：「冰雪奇緣車廂空調有刻意開比較冷！」有趣地呼應冰雪主題；還有風靡海內外的優雅瑪麗貓、小飛象、彼得潘、愛麗絲夢遊仙境等等，10大巨星身影等你來挖掘！
走到靠近列車頭的車廂，首先映入眼簾的是奇奇蒂蒂主題的「吧檯餐車」，裡面販售著與迪士尼官方合作製作的正版小點心、飲料，讓你邊吃還能邊欣賞窗外風景；史迪奇化身臭豆腐攤老闆！以史迪奇大逛夜市為主題風格，「卡拉ok車廂」是真的可以在火車上嗨唱卡拉ok，一旁還有史迪奇與其女友安琪陪著各位旅客歡唱，萌趣感十足。
最後一節則是復古米奇與好朋友會客廳，一舉打破台鐵單一方向座位，你可以來這節車廂與朋友們面對面坐下聊天、吃東西，一旁還有官方紀念幣投幣機，搭上環島之星的同時別忘了帶難得的紀念幣回家；另外整個列車上都有隱藏米奇頭，旅客們別忘了留意身邊壁畫、貼紙，找到米奇一點都不難！
易遊網表示，「環島之星夢想號」將於1/19試營運，承襲過往2人成行免湊團的行銷方式，這回又再加碼推出全新「體驗套票」，只要790元就能暢玩18個段點，當然也包含車上飲品點心無限享用、單程乘車券，每日限量席位旅客要搶要快！還有13小時「台北→台北」限量環島套票，不僅提供全日飲食服務，車上設施也可無限暢玩，每人免3千價錢有夠佛！（2990元/人）
易遊網董事長陳甫彥今天在亮相記者會也開心宣布，環島之星受到國境開放後海內外旅客歡迎，首播預購就已破萬人次，人氣相當嚇人。陳甫彥也樂觀展望，「相信春節後肯定會吸引更多人潮。」「環島之星夢想號」將一路陪伴大家到228連假，2/21前購買環島之星任一商品輸入「dream1888」單筆滿15000元折1888元；輸入「dream888」滿8000元折888元。此外只要在1月底完成車上打卡任務，還有機會獲得「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」限量紀念版主題桌曆，心動的旅客要搶要快啊！
在鐵路上吃圍爐你敢信！台鐵美學觀光列車「鳴日號」，以及移動的五星餐車「鳴日廚房」深受民眾喜愛，為迎接2023年，鳴日廚房於大年初一特別加開限定席次「移動圍爐餐車」，台北晶華酒店更升級菜單，端出招牌菜「龍蝦富貴米糕」、「極品花膠佛跳牆」等，以及「冠軍八寶芋泥」應景年節甜點，列車上還有財神爺跳加官發紅包及招財糖討吉利，一開春就能擁有獨特的年節體驗。