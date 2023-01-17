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環島之星夢想號搶先看！10大迪士尼巨星上車　1/19試營運

▲免飛日本就可以同慶迪士尼百週年！環島之星迪士尼夢想號今首度亮相，1/19正式試營運，與民眾歡度農曆新年。（圖／記者汪睿琦攝）
▲免飛日本就可以同慶迪士尼百週年！環島之星迪士尼夢想號今首度亮相，1/19正式試營運，與民眾歡度農曆新年。（圖／記者汪睿琦攝）

記者汪睿琦/綜合報導

這週末就是農曆新年了，整整10天去哪玩沒想法嗎？現在不用出國就能體驗迪士尼！即將邁入第15年的「環島之星」列車，繼去年10月底三麗鷗主題卸裝退役後，易遊網又攜手迪士尼推出「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」，1/19起試營運，這次列車結合迪士尼100周年紀念，設計團隊在車內設計了多處接地氣小細節，諸如大嗑剉冰的唐老鴨、在海邊曬日光浴的米妮黛西等等，讓旅客「上車即開始旅行」，帶給旅客鐵路旅行新體驗。

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接下環島之星營運權第2年的易遊網，去年推出三麗鷗主題大受粉絲、鐵路迷歡迎。這回盯上國門重啟風潮，易遊網配合迪士尼100周年盛事，重磅把10大超人氣迪士尼巨星「請」到車上，陪旅人們夢幻又童趣的旅程。

其中，《冰雪奇緣》各大角色現身車廂，雪寶、艾莎、安娜等就在座位邊悄悄探頭打招呼，今（17）日媒體試乘時還發現：「冰雪奇緣車廂空調有刻意開比較冷！」有趣地呼應冰雪主題；還有風靡海內外的優雅瑪麗貓、小飛象、彼得潘、愛麗絲夢遊仙境等等，10大巨星身影等你來挖掘！

▲《冰雪奇緣》各大角色現身車廂，雪寶、艾莎、安娜等就在座位邊悄悄探頭打招呼，今（17）日媒體試乘時還發現：「冰雪奇緣車廂空調有刻意開比較冷！」有趣地呼應冰雪主題。（圖／記者汪睿琦攝）
▲《冰雪奇緣》各大角色現身車廂，雪寶、艾莎、安娜等就在座位邊悄悄探頭打招呼，今（17）日媒體試乘時還發現：「冰雪奇緣車廂空調有刻意開比較冷！」有趣地呼應冰雪主題。（圖／記者汪睿琦攝）
▲▼還有風靡海內外的優雅瑪麗貓、小飛象、彼得潘、愛麗絲夢遊仙境等等，10大巨星身影等你來挖掘！（圖／記者汪睿琦攝）
▲▼還有風靡海內外的優雅瑪麗貓、小飛象、彼得潘、愛麗絲夢遊仙境等等，10大巨星身影等你來挖掘！（圖／記者汪睿琦攝）
 
▲接地氣的唐老鴨正在大嗑剉冰！（圖／記者汪睿琦攝）
▲接地氣的唐老鴨正在大嗑剉冰！（圖／記者汪睿琦攝）
走到靠近列車頭的車廂，首先映入眼簾的是奇奇蒂蒂主題的「吧檯餐車」，裡面販售著與迪士尼官方合作製作的正版小點心、飲料，讓你邊吃還能邊欣賞窗外風景；史迪奇化身臭豆腐攤老闆！以史迪奇大逛夜市為主題風格，「卡拉ok車廂」是真的可以在火車上嗨唱卡拉ok，一旁還有史迪奇與其女友安琪陪著各位旅客歡唱，萌趣感十足。

最後一節則是復古米奇與好朋友會客廳，一舉打破台鐵單一方向座位，你可以來這節車廂與朋友們面對面坐下聊天、吃東西，一旁還有官方紀念幣投幣機，搭上環島之星的同時別忘了帶難得的紀念幣回家；另外整個列車上都有隱藏米奇頭，旅客們別忘了留意身邊壁畫、貼紙，找到米奇一點都不難！

▲奇奇蒂蒂超萌吧檯餐車，餐點、飲料都可無限暢飲，邊吃邊欣賞風景。（圖／記者汪睿琦攝）
▲奇奇蒂蒂超萌吧檯餐車，餐點、飲料都可無限暢飲，邊吃邊欣賞風景。（圖／記者汪睿琦攝）
▲卡拉ok車廂結合台灣夜市文化，讓史迪奇變身臭豆腐攤老闆，萌趣感十足！（圖／記者汪睿琦攝）
▲卡拉ok車廂結合台灣夜市文化，讓史迪奇變身臭豆腐攤老闆，萌趣感十足！（圖／記者汪睿琦攝）
▲史迪奇與女友安琪陪你一起歡唱。（圖／記者汪睿琦攝）
▲史迪奇與女友安琪陪你一起歡唱。（圖／記者汪睿琦攝）
▲誰說台鐵只能面一邊坐？米奇與好友會客廳讓你和朋友面對面聊天吃喝。（圖／記者汪睿琦攝）
▲誰說台鐵只能面一邊坐？米奇與好友會客廳讓你和朋友面對面聊天吃喝。（圖／記者汪睿琦攝）
▲打卡造景圖卡背面都是魔鬼氈，旅客可以自由撕下互動拍照！（圖／記者汪睿琦攝）
▲打卡造景圖卡背面都是魔鬼氈，旅客可以自由撕下互動拍照！（圖／記者汪睿琦攝）
▲一旁還有官方紀念幣投幣機，搭上環島之星的同時別忘了帶難得的紀念幣回家；另外整個列車上都有隱藏米奇頭，旅客們別忘了留意身邊壁畫、貼紙，找到米奇一點都不難！（圖／記者汪睿琦攝）
▲▼一旁還有官方紀念幣投幣機，搭上環島之星的同時別忘了帶難得的紀念幣回家；另外整個列車上都有隱藏米奇頭，旅客們別忘了留意身邊壁畫、貼紙，找到米奇一點都不難！（圖／記者汪睿琦攝）
 
易遊網表示，「環島之星夢想號」將於1/19試營運，承襲過往2人成行免湊團的行銷方式，這回又再加碼推出全新「體驗套票」，只要790元就能暢玩18個段點，當然也包含車上飲品點心無限享用、單程乘車券，每日限量席位旅客要搶要快！還有13小時「台北→台北」限量環島套票，不僅提供全日飲食服務，車上設施也可無限暢玩，每人免3千價錢有夠佛！（2990元/人）

易遊網董事長陳甫彥今天在亮相記者會也開心宣布，環島之星受到國境開放後海內外旅客歡迎，首播預購就已破萬人次，人氣相當嚇人。陳甫彥也樂觀展望，「相信春節後肯定會吸引更多人潮。」「環島之星夢想號」將一路陪伴大家到228連假，2/21前購買環島之星任一商品輸入「dream1888」單筆滿15000元折1888元；輸入「dream888」滿8000元折888元。此外只要在1月底完成車上打卡任務，還有機會獲得「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」限量紀念版主題桌曆，心動的旅客要搶要快啊！

在鐵路上吃圍爐你敢信！台鐵美學觀光列車「鳴日號」，以及移動的五星餐車「鳴日廚房」深受民眾喜愛，為迎接2023年，鳴日廚房於大年初一特別加開限定席次「移動圍爐餐車」，台北晶華酒店更升級菜單，端出招牌菜「龍蝦富貴米糕」、「極品花膠佛跳牆」等，以及「冠軍八寶芋泥」應景年節甜點，列車上還有財神爺跳加官發紅包及招財糖討吉利，一開春就能擁有獨特的年節體驗。

▲「環島之星夢想號」將於1/19試營運，一路陪伴大家到228連假。（圖／記者汪睿琦攝）
▲「環島之星夢想號」將於1/19試營運，一路陪伴大家到228連假。（圖／記者汪睿琦攝）

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