中警空拍機監控緝毒 回收場查獲500包毒咖啡

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台中警局刑大偵七隊警方數月監聽錄影蒐證，掌握該地就是林姓毒嫌藏毒的確實事證後，於111年底持臺灣臺中地方法院核發之搜索票，拂曉出動多組特勤人員執行搜索，為避免顧場把風之逾期居留越南移工冒險跳河或逃竄山林，特別出動空拍機全程制高監控；林姓主嫌例行前往巡視時，看見大批特警強勢攻堅，隨即迴車逃逸，但專案小組早佈下攔截網絡，順利將林嫌緝獲，並於混亂堆疊之廢棄營業用冰櫃內，查扣犯嫌藏匿之二、三級毒品咖啡包500餘包，及時遏止大量毒品咖啡包流入市面，另發現現場2名逃逸越南籍移工，疑遭主嫌使用毒品控制以看守該違章資源回收場。
臺中市刑大呼籲，在臺逾期居留之外籍人士，應主動向轄區專勤隊或司法警察機關表示自願出國；亦提醒國人切勿心存僥倖，聘僱、媒介或容留未經許可、許可失效或他人所申請聘僱之外籍人士，違反者將依就業服務法，處新臺幣15萬元以上至75萬元以下罰鍰，5年內再違反者更涉及刑責。另提醒民眾切勿嘗試毒品或來路不明之飲品、咖啡包，染上毒癮自毀前程，如發現周邊有不法事證應立即向警方檢舉，共同維護臺中市治安。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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