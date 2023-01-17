搶春節年貨商機 東區三井LaLaport南館明起搶先試營運

中警空拍機監控緝毒 回收場查獲500包毒咖啡

▲中警空拍機監控緝毒 查獲500包毒咖啡（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲中警空拍機監控緝毒 查獲500包毒咖啡（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

林姓毒販利用偏僻的台中市太平山區一處違章資源回收場，作為藏毒的據點，林嫌僱用兩名逃逸的越南籍移工，並在周遭裝設監視器防範警方查緝，台中市刑警大隊日前佈下天羅地網，並動用空拍機從空中監控，一舉逮捕林嫌及二名逃逸越勞，起獲二、三級毒品咖啡包500包，警詢後移送台中地檢署法辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲中警空拍機監控緝毒 查獲500包毒咖啡(圖/記者鄧力軍翻攝)
▲中警空拍機監控緝毒 查獲500包毒咖啡(圖/記者鄧力軍翻攝)
林嫌利用太平山區溪流、樹林、偏僻小徑等天然屏障以躲避警方查緝，警方緝毒小組循線前往調查時，看似一片荒蕪，但發現一處周邊推滿廢棄物及資源回收品之鐵皮屋竟設有多組監控設備，有違常理，遂展開監控調查。


台中警局刑大偵七隊警方數月監聽錄影蒐證，掌握該地就是林姓毒嫌藏毒的確實事證後，於111年底持臺灣臺中地方法院核發之搜索票，拂曉出動多組特勤人員執行搜索，為避免顧場把風之逾期居留越南移工冒險跳河或逃竄山林，特別出動空拍機全程制高監控；林姓主嫌例行前往巡視時，看見大批特警強勢攻堅，隨即迴車逃逸，但專案小組早佈下攔截網絡，順利將林嫌緝獲，並於混亂堆疊之廢棄營業用冰櫃內，查扣犯嫌藏匿之二、三級毒品咖啡包500餘包，及時遏止大量毒品咖啡包流入市面，另發現現場2名逃逸越南籍移工，疑遭主嫌使用毒品控制以看守該違章資源回收場。


臺中市刑大呼籲，在臺逾期居留之外籍人士，應主動向轄區專勤隊或司法警察機關表示自願出國；亦提醒國人切勿心存僥倖，聘僱、媒介或容留未經許可、許可失效或他人所申請聘僱之外籍人士，違反者將依就業服務法，處新臺幣15萬元以上至75萬元以下罰鍰，5年內再違反者更涉及刑責。另提醒民眾切勿嘗試毒品或來路不明之飲品、咖啡包，染上毒癮自毀前程，如發現周邊有不法事證應立即向警方檢舉，共同維護臺中市治安。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

超商賀新年！全家咖啡、霜淇淋買1送1　美式80杯1888元

台中LaLaport開幕倒數　交通治安問題警方嚴陣以待

靠「估狗」大神找到迷失老嫗「洗衫店」的家

3警壓擒180壯碩槍毒犯 「黑狗兄」趕來么喝加油！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀