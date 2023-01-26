大自然該怎麼救？專家提解方：劃出1/3地球當生態保護區
隨著環保意識抬頭，各地政府紛紛推出許多新措施來保護地球環境，不過許多民眾仍然希望做得更多。去年12月在加拿大舉行的COP15聯合國生物多樣性峰會，提出「30x30」的目標，意即在2030年，讓30％的地球劃為指定保護區，藉此讓退化的生態系統得以恢復。不過《BBC》指出雖然這項框架被視為一大成就，但實際上依然有許多問題待解決。
編輯中心/綜合報導
聯合國生物多樣性峰會去年底通過一項「30x30」保護自然的新計畫，目標在2030年有效保護和管理世界上至少30％的土地、內陸水域、沿海地區和海洋，優先考量對生物多樣性和生態系統功能特別重要的地區。會後聲明也特別強調，以為「環保是一種選擇」是最危險的錯覺，因為事實上人類別無選擇必須保護地球環境，否則我們必不可能在這星球上永續生存。
據《BBC》報導表示，許多專家指出，重點在於如何「保護」，如果只是把地區空出來其實沒有太大幫助，必須要介入積極「恢復」。然而這又衍生出30％該如何劃分，是各國保護自己國土內的30％，或是全球尋找共識保護最有意義的30％？若是後者，又該如何進行跨國境的管理？
在聯合國生物多樣性峰會舉行同時，數千位來自各地的原住民（indigenous peoples）也在場外發聲，他們認為說到「保護土地」，原住民在各地都最懂如何守護代代相傳的祖靈之地，但是會議上卻沒有納入原住民社群，讓他們擔心所謂的生物多樣性峰會終究是一場把部分人排除的大戲。
雖然「30x30」的目標非常明確，會議中通過如此具體的框架被視為一大成就，但如同上面所說，實際上還是面臨許多挑戰，且最重要的問題就是誰來出錢？是否該讓那些已經大量破壞自然生態的先進國家，來替貧窮國家支付這筆保護地區的費用呢？依然是個懸而未決的疑慮。（編輯：倪浩軒）