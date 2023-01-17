內幕／藍營黨內「防朱」朱喊冤　議會系統倒戈不挺選總統

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黨內認為，2020年時任黨主席的吳敦義太多算計，沒有真正的無私無我，導致初選不公，不斷為特定人選開後門，以至於2020年國民黨總統、立委選舉都敗選。上一次的提名過程風波，黨內仍心有餘悸，因此對於這一次是否會重蹈覆徹也不敢大意。
據了解，朱立倫近期已經逐一拜會了前任主席，包括江啟臣、洪秀柱、吳敦義，並將會在農曆春節初一拜會前總統馬英九、前副總統連戰等人，主要是過年走春拜會，但據悉，朱立倫會談中多強調自己2022年的操盤有功，針對黨內對於對他的防範也有所不滿。
有黨內人士幫忙緩頰，朱立倫尚未徹底放棄爭取總統大位，這無可厚非，不論是論資歷或是論戰功，朱立倫的確有資格爭取。
但黨內普遍仍認為，正是因為黨機器、黨的提名機制都仍掌握在朱立倫手中，若是朱一天不表明自己不會參選，那麼黨內對於朱就難以真正的信任，無論是侯友宜或郭台銘參選，都還需要朱立倫為兩人開門。
有曾經在黨主席選戰力挺朱立倫的議長系統人士在私下聚會中直言，朱立倫沒有挑戰總統的實力與本錢，如果朱真的要選，他們也絕對不會支持；還有北部議長系統人士也嗆聲，如果朱登記參選，那他也會去登記！
黨內人士認為，朱立倫應扮演過去前主席吳伯雄的角色，當真正的「造王者」，若國民黨2024年真的重返執政，朱立倫也功不可沒、歷史留名，甚至是可以擔任行政院長的職務，對於朱而言是更好的安排。
外傳國民黨總統提名機制擬延續九合一大選的模式，以內部民調協調人選，最後由黨中央直接徵召，避免過去國民黨辦初選造成的裂痕，不過，組發會強調並無討論，還沒定案，春節過後應會更加明朗。