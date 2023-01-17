普發6千元時間點曝光！唐鳳允諾：2月28日可開始發放
立法院經濟、內政、財政、交通、社會福利及衛生環境共5個委員會，今（17）日就普發現金6000元特別條例案進行聯席審查。民進黨立委管碧玲質詢表示，不論2月2、9、16日行政院會通過，都可趕在2月28日就開始發放現金？數位發展部長唐鳳答詢時，也當場允諾可以開始發放。
記者翁子竣／台北報導
針對普發現金6000元特別條例，上午聯席質詢，管碧玲表示，若行政院同步做發放準備，確實在2月底前就可開始發現金。管碧玲指出，1月19日若三讀，接著共有1月30、31日及2月1日3個上班日，到2月2、9、16日行政院會，若努力整合行政院會2日就可通過、3日送立法院審議1周，因此2月28日是可做到發放現金，不必到3月1日。
管碧玲詢問，2月2日行政院會通過特別預算是否做得到？國發會主委龔明鑫答詢說，若以此時程上，不管9日或16日院會通過，都希望能在月底發放，並同步作業。管碧玲追問唐鳳，能否承諾無論2月2、9、16日送進立院，都有可能在2月底完成準備工作，並且開始發放現金？
唐鳳回應，之前孩童防疫補貼，線上先過1周後才是ATM、郵局，若採線上登錄的路，2月28日可開始發放。管碧玲再問，不論2月2、9、16日行政院會通過，都可於2月28日開始發放？唐鳳說，「如果說是開始發放可以」。
聞此，管碧玲認為若是2月16日行政院會送特別預算，並要求立院審議並不禮貌，應想盡辦法於9日前通過行政院會，反對黨若有意見時，才有充分時間協商，並對條例內容進行深入審查。對此，龔明鑫也允諾「會來努力」。