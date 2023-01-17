中職／東奧雙獅限量卡！中職球員卡今開賣

2021中華職棒年度球員卡即將上市，除了零售包以外，精裝盒版本相隔十年再度回歸，今年卡款較往年增量不少，零售包加精裝盒共計39項主題、25萬包，追平歷年最大發卡量。零售包於1月17日首賣活動搶先曝光，18日起正式在全台7-11門市、卡店上市，每包售價90元含8張卡；精裝盒同日上午11點起於ibon機台開放預購，每盒售價2,160元，內含20包卡包、共160張卡，零售包、精裝盒各自獨有限量卡、簽名卡款，歡迎球迷、卡迷收藏。快閃店首賣會今日2,100包球員卡配額，依照號碼牌購買，開賣即全數秒殺一空！
記者吳政紘/綜合報導
2021適逢東京奧運與台灣職籃興起，「東奧熱」吹進中職掀起東奧選手合作潮，而統一獅與P. LEAGUE+新竹街口攻城獅聯手「雙獅主題日」也從2021年舉辦至今，本次新增多項新卡款主打「跨界」合作，不同體壇選手與中職其實充滿連結性，以中職選手為主，結合東京奧運奪牌國手、台灣職籃選手、職棒呼應的時事人物等，全新打造前所未有聯名卡款。國際頂級職業聯盟過去多有發行跨界聯名卡，中職也曾有跨界企劃，少量發行更顯珍貴，且具有收藏價值。
除了上述特殊跨界外，本次首度推出吉祥物簽名卡、選秀帽卡，另與插畫家、雷射雕刻廠合作，全新卡面樣式等待卡迷開箱。至於球迷期待的職棒球員卡款，包括新人卡、簽名卡、各項獎項卡、限量卡、球衣卡、用品簽名卡、啦啦隊女孩等卡款通通有，合計多達763款，且零售包與精裝盒的限量卡、簽名卡款式幾乎不重複，卡迷們不要錯過！
零售包限定：
單人簽名卡系列包含2021年新進球員、人氣球星及各隊啦啦隊女孩，人氣球星簽名卡設定為2021年打出生涯年成績選手，包含高宇杰、吳承諭、邱丹、申皓瑋、李凱威等球員；CHEERLEADER簽名卡集結人氣女孩，Passion Sisters笑笑、白白，Uni-Girls少少、JOY，Fubon Angels東東、丹丹，Dragon Beauties軒軒、星岑等8位女孩；新人卡則是新人球員個人所擁有的第一張球員卡，若有不錯未來發展將極具增值空間，此次新人簽名結合5隊各3名選手，包含周委宏、楊竣翔、賴知頎、王苡丞、李展毅等人。
- 單人簽名系列／含各隊啦啦隊女孩、新人、球星簽名卡款
中信兄弟2021年「邁象榮耀」奪冠，也是中信球團接手後首度高捧金盃，此榮耀時刻球員卡完整收藏，以全新台灣大賽獎座為元素設定，包含詹子賢、周思齊等球星限量卡，以及台灣大賽逐場致勝功臣的三人組合簽名卡，皆為此卡款收藏重點，執教首年帶隊奪冠的總教練林威助也沒缺席，帶領球迷再次回顧中信兄弟奪冠之路。
今年主題主打「跨界」，組合簽名卡少量發行，製造話題性又不偏離中職球員卡本質，「棒壇至親雙簽卡」首度邀請當年度現役MLB球星，張育成與哥哥張進德、林子偉與堂兄林岱安共同完成；「話題組合簽名卡」首推「風城18」三簽卡，由OB球員代表誠泰三本柱之一的許竹見擔當，與同樣來自新竹、18號投手後輩官大元、郭俊麟聯名；「棒籃跨界雙人簽名」包含新世代防守雙獅林靖凱✕高國豪、旅外顏質擔當林哲瑄✕張宗憲等，雙簽卡各款僅25張，將是卡迷收藏限量目標。
精裝盒限定：
雙面PATCH ONE OF ONE簽名系列首次採用雙面裱框工法、雙面簽名，擷取球衣上唯一的隊徽、衣標、LOGO MAN、人名等特殊區域，正、反兩面皆是暴力PATCH，不管翻到哪一面都是美感、收藏性兼具的藝術品。包含江坤宇、楊孟沅、林襄在內，五隊人氣球星、潛力新星、啦啦隊等共23位，皆是ONE OF ONE僅限量1張的簽名卡款。
- 雙面PATCH ONE OF ONE簽名系列／含隊徽、衣標、LOGO MAN、人名等
精心策劃的特殊製程卡款延續本次跨界主軸，首度與插畫家合作共同完成的「插畫BADGE簽名卡」，運用插畫創作將各隊強投製成卡通化人偶以金屬烤漆製作BADGE錶入球員卡，卡面設計成公仔吊卡玩具感十足；另一款「雷射雕刻簽名卡」利用表面熔燒工法呈現各隊頂級強打者樣貌，製成繁複、耗時，全新技術顛覆對於球員卡的想像。
- 特殊製程簽名系列／含插畫創作BADGE、雷射雕刻工法簽名卡款
今年跨界主題重頭戲「CPBL✕東奧組合簽名卡」，東奧選手與中華職棒各隊球星的連結蘊含故事性，包含高顏質組合國民男友王威晨✕國民歐巴王冠閎、羽球金牌好友組合梁家榮✕李洋✕王齊麟，「跆拳甜心」羅嘉翎更是受邀為中職開球後愛上棒球，這次與同樣前進東奧的「金牌主審」紀華文老師共組雙簽卡；2021年大批旅外好手返台加盟，「旅外精英簽名卡」以江少慶、陳冠宇等球員旅外時期照片搭配旅外國家地圖為背景，親筆簽名在透明卡面上，無論正、反面皆能呈現球星簽名樣貌；在棒球場邊活力滿滿的應援團長與棒球網紅同樣具高人氣，「CPBL援力組合簽名卡」、「野球頻道簽名卡」嶄新主題呈現同樣來自棒球場的焦點。
- 特殊主題簽名系列／含奧運國手跨界組合、記錄里程碑、旅外球星、應援組合、棒球網紅簽名卡
2021中華職棒年度球員卡販售資訊：
每包90元/內含8張球員卡
1/18(週三)起全國4,500家7-11門市開賣
商品特色：
1. 有機會抽出中華職棒五隊球星、啦啦隊女孩在內共22項主題、605款卡款。
2. 有機會抽出零售包獨有2項限量卡、8項簽名卡款。
3. 零售包每包均含1張以上特殊卡款，平均每14包有機會抽出限量卡或簽名卡。
4. 零售包獨享321位中華職棒球星1OF1限量卡抽中機率。
每盒2,160元/內含20包卡包/共160張球員卡
1/18(週三)起ibon機台開放預購，2/21(週二)起至原門市取貨。
商品特色：
1. 有機會抽出中華職棒五隊球星、啦啦隊女孩在內共30項主題、687款卡款。
2. 有機會抽出精裝盒獨有2項限量卡、4項用品卡、7項簽名卡、6項用品簽名卡。
3. 精裝盒每盒均含兩張限量特殊卡款(包含限量卡、用品卡、簽名卡及用品簽名卡，以隨機方式置入)
4. 精裝盒獨享84位啦啦隊女孩CHEERLEADER 1OF1限量卡抽中機率。
預購方式：
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