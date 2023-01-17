新春福兔迎吉祥　前往漁場關懷移工

農曆春節將至，為關懷離鄉背井的移工，移民署新竹市服務站及專勤隊共同至轄區內「明發定置漁場」進行關懷宣導，提醒有關「微型電動二輪車」最新規定、防堵非洲豬豬瘟及避免剝削的相關權益維護等，期望在持續防疫的後疫情時代，一同與移工迎來揚眉「兔」氣的新年新氣象。
記者賴正琳／綜合報導
移民署新竹市服務站表示，移工在台生活期間常以微型電動二輪車代步，自去(111)年11月30日起，騎乘微型電動二輪車相關規定大幅調整，移工於騎乘電動車時應注意以下事項：免駕照，年滿14歲才能騎乘、騎車需要帶合格安全帽、不要騎沒有審驗合格標章車輛、不得擅自改裝電子控制裝置、不得載人及超速25km/hr以上及不得酒駕等。
年關將至，移民署新竹市服務站更特別叮嚀無法返鄉的移工，切勿因思鄉情切讓家人寄送含豬肉製品的國際郵包來台，查獲違規者首次將處新台幣20萬罰鍰，第二次將重罰新台幣100萬元整。最後，溫馨提醒移工注意自身權益，如有遭剝削或發現相關情況，可隨時通報移民署。
移民署新竹市服務站站主任藍紹譽表示，在疫情趨緩、邊境逐漸開放之際，大家都仍須落實防疫機制並注意切勿違反防堵非洲豬瘟的規定。最後，期望過年期間在台一同過節的移工們，出遊如有騎乘微型電動二輪車，應確實遵守相關規定，如此才能前「兔」似錦，繼續在臺奮發「兔」強。