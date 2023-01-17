封關日萬五失利兔年再戰！台股虎年跌2741點、跌幅15.51%
美股昨（16）日因馬丁路德金紀念日休市一日，台北股市今（17）日虎年封關日出現神龍擺尾，終場指數由黑翻紅小漲5.92點，收在14932.93點，漲幅0.04%，成交金額新台幣1506.34億元；累計虎年期間共下跌2741.47點，跌幅達15.51%。晶圓代工龍頭、權值王台積電今遇年線反壓，終場早盤下跌2元，來到503元，跌幅0.4%。股王大立光強勢上漲25元至2075元，漲幅1.22%。大盤在虎年封關日由鋼鐵、金融、貨櫃穩盤，受惠農曆春節假期長，電商、遊戲、網通族群吸金。
記者鄭妤安／台北報導
台股虎年封關日開低震盪走高，加權指數以14922.34點開出，盤中多在平盤下遊走，終場出現神龍擺尾，指數由黑翻紅小漲5.92點，收在14932.93點，漲幅0.04%，成交金額新台幣1506.34億元；累計虎年期間共下跌2741.47點，跌幅達15.51%。
晶圓代工龍頭、權值王台積電今遇年線反壓，終場早盤下跌2元，來到503元，跌幅0.4%。而晶圓二哥聯電去年全年每股賺7.09元，寫下27年新高，今股價強勢反彈漲2%以上，來到45.95元。同樣為晶圓代工的世界先進也強漲3.02%、力積電則跌0.77%。
其他重要電子股，聯發科終場跌1.56%，來到693元。鴻海相對抗跌，收在平盤位置。緯創、國巨、日月光、台達電都走揚，而股王大立光強勢上漲25元至2075元，漲幅1.22%。
大盤在虎年封關日由鋼鐵、金融、貨櫃穩盤，鋼鐵股的威致、新光鋼、世紀鋼、東和鋼鐵皆漲逾2%以上；金融股的永豐金、中再保、京城銀、新光金、富邦金也都長約0.6至2%以上；貨櫃三雄的陽明強漲約1.47%，長榮漲逾0.6％，唯萬海小跌0.14%。
受惠農曆春節假期長，電商、遊戲、網通族群吸金，其中，遊戲概念股的弘煜科甚至勁揚5.88%，辣椒、昱泉、橘子皆漲2至4%。