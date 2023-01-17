勇媽許願「雙胞胎自然產」 醫1分鐘內完成接生

我是廣告 請繼續往下閱讀
林少婦表示，3年前生下第一胎後，去年初竟又意外懷孕，當時還以為「多一個恰恰好」也不錯，沒想到產檢時，醫師笑容滿面告知：「恭喜囉，這胎是雙胞胎喔」，當下身份轉變成「三寶媽」，雖然有點訝異，但也認為是老天爺送來的禮物，滿心歡喜準備迎接家庭新成員。
不過少婦指出，因為第一胎是自然產，加上產程頗快速，所以一度起心動念想要繼續自然產，但又聽到很多朋友建議要剖腹比較安全，讓她猶豫未決，最後則是考量她是全職家庭主婦，若能採用自然分娩，產後恢復速度會比較快，也能快速上手扮演好三寶媽的角色，於是諮詢醫師意見，希望全力幫她圓夢。
亞洲大學附屬醫院婦科主任陳泰昌表示，近年來國外多個研究均發現，雙胞胎自然產與剖腹產相較，兩者的生產風險和嬰兒健康方面並無明顯差異，甚至自然產嬰兒的併發症，包括呼吸道併發症和敗血症比例來得相對較低，不過多數孕婦及醫師還是會選擇剖腹產為優先選項。
經與孕婦溝通後，雙方都以自然產為目標，因此決定每次產險時，都要緊盯寶寶的胎位狀況，等到第32週產檢時，兩個寶寶皆轉為頭位，安全自然產的機率大增，幾天後寶寶們也很爭氣，僅花一分多鐘便接連報到成功，讓媽媽喜極而泣，醫療團隊也握拳興奮不已。
兒科鄭詩橤醫師表示，這一對雙胞胎是本院開院以來週數最小的雙胞胎，得知產婦進入待產狀態時，兒科團隊都嚴陣以待，不敢鬆懈，尤其雙胞胎姐妹出生後碰到的第一個狀況就是因肺部不成熟引發的呼吸窘迫症候群，在臨床上會有呼吸急促費力等症狀，所幸給予經鼻式正壓呼吸器治療後，姐妹皆順利度過難關，同時順利撐過各種早產兒的併發症，終於在年前出院返家與家人團圓。
陳泰昌指出，這是院內首度成功自然產下雙胞胎的案例，除了要肯定勇敢的孕婦之外，也得歸功經驗豐富的接生團隊，所有人在產房隨時待命，準備應付突發狀況，讓醫師及產婦都能夠沒有後顧之憂，但他也強調，雙胞胎自然產要考量頭位、體重以及產婦本身的狀態，並不是所有人都適合自然產，建議務必與專科醫師溝通討論，才能擬定最佳的生產計畫。