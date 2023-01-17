張信哲開唱險釀意外！「10公尺高鋼球墜落」 差點被砸中
張信哲將於2月25日在台北小巨蛋開唱，舉辦「張信哲未來式2.0世界巡迴演唱會」，而他今（17）日在台北進行媒體活動，分享曾在進行演唱會彩排時，發生過的驚魂記。
記者吳雨婕/台北報導
張信哲暌違4年開唱，今天現身身形比過去小了一大圈，他提到確實瘦了差不多5公斤，「演唱會這次算是重新開始，也有控制飲食、運動。」平常都靠邊快走邊唱歌訓練氣息。這次在台北開唱，他透露必須把許多在戶外的設計移到室內，「這是導演跟工程最大的問題，不過我很久沒在台灣辦演唱會，所以應主辦方要求，會唱很多經典的歌曲。」
至於演唱會未來會不會有返場或是高雄場，或者想去大巨蛋舉辦？張信哲直言：「我不想當白老鼠（指大巨蛋開唱）。」且他依據自己的經驗，在大陸新場地開唱就曾發生許多問題。他分享幾次在演唱會彩排時發生的「驚魂記」，有一次他與舞者們要在鋼架做的球裡面表演，「唱完球會降下來，然後再收到10幾公尺的舞台上方，結果球在最高點掉下來，還好我是照安排的路線走，那個球差點掉在我頭上。」還有一次是LED螢幕在彩排時掉下來，「我們只能假裝沒事換螢幕。」張信哲因此表示：「我們自己真的要小心，不要『假會』，我覺得整個演唱會是滿複雜的表演。」