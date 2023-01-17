吳怡霈穿尾牙禮服「臀部卡住」！曬3年前對比照：好想哭
主播出身的吳怡霈擁有甜美臉蛋、流利口條，近年在主持、戲劇領域都有出色表現，深受網友喜愛。時常透過社群媒體分享生活的她，昨（16）日在臉書發文，表示今年尾牙穿上之前買的禮服，突然發現臀部很卡，差點穿不了，讓她感動直呼：「想哭！」貼文及照片一出，已有萬人按讚，網友紛紛留言稱讚：「辛勞是有收獲的！讚！」、「翹臀好美」。
娛樂中心／綜合報導
吳怡霈昨日在臉書發文，表示如果問持續健身4年多的她有沒有什麼困擾，那就是今年尾牙她穿上之前買的禮服，赫然發現「臀部」很卡，還差點拉不上去，讓天生「沒屁股」的她，現在終於了解屁股翹的困擾了，「各種感動想哭阿！」她也附上兩張圖片當對比，「有圖有真相，2020年1月對比2023年1月」。
吳怡霈也藉由自己的健身經驗呼籲：「不要再有女生健身會變金剛芭比的迷思了！」她認為只要找到適合的教練、用適合的方式，就能得到最好的體態，「我屁股翹了、大腿瘦了、腰也細了，愈來愈朝人間芭比邁進了！」從對比圖中可以看到，她2020年的臀部並沒有像2023年的一樣圓翹，整個人的體態也明顯變得更好。
至於主持尾牙穿的銀色戰袍雖然「包緊緊」，不過她仍曬出大片美背，裙子的特殊剪裁也使白皙美腿一半露出，引起粉絲無限遐想。此外，她也換上另一套服裝，上身是米色高領打底衣搭配黑色短版西裝外套，下身則是白碎花長裙，氣質又優雅，網友也紛紛大讚：「堅持的精神令人感動」、「翹臀霈的努力有回報，請繼續美下去」、「翹臀好美」、「真的有差了」、「最美女藝人+主持人」、「真的很翹」、「超翹」。（編輯：郭佩蓉）