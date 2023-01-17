王鴻薇立院質詢處女秀　轟官員「失職」

昨日甫宣示就職的國民黨新科立委王鴻薇，今（17）日下午立法院處女秀登場，針對「強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果條例」進行質詢，提及近年來包括2017、18、19、21年與去年皆是超徵稅收，累積金額超過1兆元，但很可惜這條例沒有訂定如何處理超徵稅收的固定制度，若達到多少金額便拿出來還債，痛批這是花錢、撒幣且消化預算的條例，沒有處理超徵還債的精神，「非常可惜，你們是失職！」
記者陳威叡／台北報導
王鴻薇表示，自己在上月提出還稅於民的概念，雖然行政院不願說還稅於民，而是用經濟共享概念普發現金，但事實上從2017年以來，幾乎年年都是超徵，包括2017、18、19、21年與去年都是如此，累積的金額也超過1兆元。對此財政部代理部長阮清華說，從2018年到去年共有5227億元實質還債。
王鴻薇說，認為稅收超徵有兩大核心價值，一個就是超徵稅收不要濫用亂花，要還給納稅人，另一個是應該要拿來還債，但這次的特別條例只有提到要怎麼花這4千億元，卻完全沒有制度說明該如何處理，應該要有固定的制度，例如超徵到一定金額就拿出多少比例來還債，痛批這是花錢、撒幣且消化預算的條例，沒有處理超徵還債的精神，「非常可惜，你們是失職！」
王鴻薇也關注特別條例中要挹注台電虧損，政府是否可承諾今年電價不會調整。經濟部長王美花表示，在1千億元中要挹注多少給台電還沒有定案，而台電過去2年都虧損約2千700多億元，今年國際能源看來也不樂觀，無法承諾台電不會調整電價。