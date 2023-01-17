出國爽嗑生魚片當心顎口線蟲病入侵 寄生蟲爬滿身恐瞎
愛吃生魚片的朋友們要小心看清楚了！林口長庚肝膽腸胃科副教授李柏賢醫師日前在臉書貼文，提醒生食「淡水魚蝦蟹」可能會「病蟲口入」，引發「顎口線蟲」入侵的隱憂，若不慎被食客吞入腹中，還可能導致皮下長紅腫線型疹、寄生蟲跑到腦部等隱憂。更可怕的是，這些寄生蟲的最終宿主並非人類，所以它會在人體全身上下鑽來鑽去，最嚴重可能導致患者失明！李柏賢警告，光用醋、蔥薑蒜等醃製手法不足以殺死寄生蟲，「淡水魚蝦蟹就是要煮熟！」
記者汪睿琦/綜合報導
李柏賢貼文指出，顎口線蟲屬包含12種，其中至少5種會導致人類顎口線蟲病(Gnathostomiasis)，其中以棘顎口線蟲(Gnathostoma spinigerum)最常見。不只魚蝦蟹，任何在淡水生長的生物都不適合生食，像是中國廣東沿海、韓國、馬來西亞等，東南亞地區以泰國尤為嚴重，「這些地方很常會使用淡水魚蝦蟹來做成生食料理，中國部分地區甚至會用生蛙肉、蛇肉敷在傷口、痠痛處上，這些寄生蟲很容易也會從傷口跑進體內。」提醒民眾近期出國遊玩，最好避免生食淡水魚蝦蟹。
李柏賢指出，顎口線蟲最終宿主為豬、貓、狗等家畜，萬一鑽到人類體內就會鑽來鑽去「找路」，最常見的就是鑽到皮下組織形成紅腫爬行疹，「有些三期幼蟲因太接近表皮甚至可能會破出來」。
除此之外李柏賢還警告，有些幼蟲也可能跑到內臟系統中，像是肺、肝、眼或中樞神經系統（腦和脊髓），造成內臟顎口線蟲病或幼蟲移行症，一開始兩周可能發燒、疲倦、腹痛、噁心、嘔吐外依侵犯部位不同會有不同症狀，可能造成咳嗽、胸痛、嗜伊紅性腦膜炎、腦脊髓炎或失明等後果。
目前顎口線蟲病治療方式可由手術移除，內臟部分可以嘗試「驅蟲藥」治療。不過治療成不成功還是得看機率，李柏賢坦言強調：「煮熟就沒事了！」或是民眾想吃生魚片前務必看清楚，像是日本、美國就有規定只能使用深海魚，或是經過極冷凍處理殺死寄生蟲，「美國就有規定每間製作生魚片壽司的餐廳都務必要有專業冷凍庫，一般來說平均溫度得控制在-20或-30度，前者7天可完全殺死，後者則1-2天即可。」