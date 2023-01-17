台中LaLaport試營運首日　周邊交通打結

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Lalaport南館今試營運首日，當地交通面臨考驗。樂業二路至建成路段，樂業二路與進德路，忠孝路、復興東路口都造成堵車現象，大智北路上雖設有接駁站，但與公車站同地點，車輛同時匯聚，衍生交通混亂。警方與業者動員大批人力交管，仍無法疏解交通。
議員陳雅惠指出，Lalaport由於正對面是台中最大傳統市場、中部最大食材集散地的「建國市場」，且鄰近「帝國糖廠」及湧泉公園 (台糖湖濱生態園區)，20日起更有10天春節連假，出門走春、逛街採買民眾勢必大批湧入，可能造成東區忠孝路、進德路、建成路等周邊道路車流量提升，嚴重衝擊當地交通順暢。
她建議，除協調交管人員多多注意交通疏解，為避免減少車流量造成堵塞，陳雅惠建議，規劃相關完善接駁車，附近交通號誌秒數評估彈性調整，以及周邊道路，提供醒目相關停車場資訊，以利開車族選擇外，長遠之計，希望自台糖湖濱生態園區一帶，開挖地下停車場，一直連結干城地區，規劃停車空間，有效紓解交通停車問題。
鄭功進提到，周邊人行道雖規劃有自行車停車處，但卻未有自行車道標線的設置，容易造成行人與自行車的碰撞，且部分路面不平整對於嬰兒車或輪椅都相當不友善，尤其北館尚在施工，周邊連接至南館的人行道空間較窄，也有路磚尚未鋪設造成的落差，步行前往的民眾都須謹慎小心避免誤踩。
鄭功進強調，進德路與樂業二路交叉口，因緊鄰建國市場，號誌轉換秒數過快，造成行人穿越道常有車輛滯留，導致民眾需跑步通過路口，對長輩或輪椅族都是相當危險的狀況，接下來年假開始，人流車流勢必倍增，對於行人恐造成安全疑慮，會要求市府盡快依照這兩天的車流量，盡快調整周邊道路管制措施。