創高！新光三越全年業績886億 吳昕陽看今年挑戰920億
新光三越去（2022）年全台業績達886億元，創下歷史新高，相較前一年的797億元成長11.2%。展望今年，新光三越總經理吳昕陽表示，目標業績920億元，希望年增4%。吳昕陽指出，雖然國際大環境景氣不好，但目前從人潮、業績來看都沒有影響，反而看好新一年的消費動能，再加上國境解封國際觀光客的加持，以及今年中「Diamond Towers」即將開幕，還有線上線下整合提升服務，都將成為營運動能。
記者許家禎／台北報導
新光三越總經理吳昕陽指出，去年全台業績886億元，突破歷史新高，比前一年度的業績整整多出90億元，這都歸功於經營團隊與員工們的努力，再加上會員招募、APP優化到3年前的skm pay的推出，統計截至2022年會員共有300萬人、APP下載量也來到200萬，skm pay金額更是來到313億元，佔總營收36%再度突破新高。
業種部分，吳昕陽表示名品依舊表現亮眼，有28%的年成長率，餐飲也回神成長17%，男裝與Outdoor則分別成長15%與13%，也因此帶動全台業績成長11.2%，來到886億元。
展望2023年，吳昕陽希望「穩中求好」！他表示雖然國際大環境景氣不好，但目前從業績與人潮來看都沒有影響，已經回到疫情前2019年的水準，且各國國境解封，國際觀光客比例將慢慢回流。另外，東區「Diamond Towers」預估今年中開幕，以及持續線上線下整合，將提供更好的客戶服務與體驗，未來預計擴大點數生態圈，像是讓顧客用點數換展覽票券或電影票等，上述種種都是增加顧客黏著度的一部分，也是公司成長的關鍵動能。