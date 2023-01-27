年後想要鴻「兔」大展？勞動部開辦近400班失業職訓課程
新的一年想要在職場鴻「兔」大展嗎？勞動部勞動力發展署112年度預計開辦近400班失業者職業訓練課程，提供約1萬個參訓機會，並全額補助參訓者訓練費用，訓後就業率平均達9成。
記者李琦瑋／台北報導
勞動部表示，發展署運用全國5個分署、11個訓練場自辦職前訓練，目前已於「職前訓練網」公告近400班的訓練課程，提供約1萬個參訓機會，課程內容包羅萬象，配合6大核心戰略產業等國家重點產業，開辦包含AI、電腦製圖、數值控制與機械加工（CNC）、精密機械、機電整合資通訊、雲端科技產業、物聯網開發與行動裝置應用、淨零碳排等熱門產業課程。盼藉由扎實的訓練，人人都能將一技之長隨身帶著走，在職場上鴻圖大展。
此外，為協助學員訓後順利就業，發展署在訓練期間即邀請廠商辦理就業說明會或徵才活動，協助學員提早認識職場，進行就業準備，並提供職缺供學員參考，以利訓後順利投入理想工作。
勞動部表示，參訓期間的訓練費用將由發展署全額補助，具非自願離職或特定對象失業者身分，可依規定申請職業訓練生活津貼，維持訓練期間的基本生活，以安心學習工作技能。
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