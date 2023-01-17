影／想長住泰國？菁英簽證問題一次看

隨著疫情趨緩，國人終於等到出國的機會。不過受到這次疫情影響，大家都開始關注如何取得渡假天堂泰國的長期居留證，以免下一次遇到天災人禍時，無法使用旅遊簽證前往旅遊天堂。影音創作者Elie是嫁到泰國的台灣人，她將泰國的風俗民情記錄下來，拍成影片和觀眾分享。這次Elie特別和簽證專家小黑一起拍攝影片，為大家解答辦理菁英簽證（Elite Residence Visa）的疑難雜症。
記者賴正琳／綜合報導
小黑表示，菁英簽證和學生簽證或旅遊簽證完全不同，學生簽證需要準備大量的書面資料，但是菁英簽證只需要準備五個東西，分別是護照、照片、電話、通訊地址和電子信箱，超級方便又便利。小黑解釋，電話跟通訊地址可以填台灣的資料，不需要填寫泰國的地址。另外，也不需要附上良民證，而辦理時間需要1個月2個月，因為官方會進行背景調查。他遇到最快的審件時間是23天、最久是4個月，不過通常2個月內可以拿到。
菁英簽證最大的優點是出國或入境都不需要再辦簽證，而且可以長期在泰國居住，簽證提供5至20年的時期，不需要再頻繁跑政府單位辦理延長簽證。小黑說，其實很多人想要長期居住在泰國，但不太想移民，因為移民反而要花上幾百萬的費用。跟移民相比，菁英簽證反而用較少的錢並獲得相等待遇，因此受到國際商務人士或旅客的喜愛。
近20年來，泰國提供的精英居留簽證，提供5年期、10年期或20年期的居留許可，提供來自世界各國的中高收入人士，搭配機場接送與快速通關等服務。除此之外，持有菁英簽證者享有高爾夫球場會員資格等頂級待遇，是泰國政府認可的國家級貴賓簽證。如果對菁英簽證有興趣的觀眾，都可以觀看影片，或者到Elie的頻道觀看更多泰國在地生活。