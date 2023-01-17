提升使用本土眼角膜　衛福部、SightLife簽2階合作備忘錄

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石崇良提到，感謝臺灣國家眼庫計畫主持人兼醫學主管、臺大醫學院特聘教授胡芳蓉倡議建立國家眼庫，有別於過去眼角膜摘取後移植，現在可以經過入庫、品質篩選、檢查檢驗，再擇定合適的病患移植，更在2016年簽訂「第1階段合作備忘錄」，由SightLife輔導臺灣國家眼庫人員關於檢驗、保存及分層技術、眼庫經營管理、人才培訓等，將作業程序標準化，提升品質。
石崇良指出，國人捐贈眼角膜數量逐年成長，從2014年時298例，到了2020年已有679例，國內已經將近8成都是使用國人捐贈的眼角膜，進口比例降低至2成，病人預後也更好，感謝同仁不分晝夜，幾乎是24小時運作，今日簽署備忘錄，也希望未來可以分享臺灣技術給更多國家取經，讓臺灣成為亞洲重要眼庫與訓練中心，給予技術性協助。
美國SightLife機構亞洲區副總裁Patrick Emery分享，近年來與臺灣密切合作，臺灣眼庫研究成果出眾，高於其他很多地方的國家眼庫，臺灣執行力強、相關技術分享都值得其他國家學習 。
Patrick Emery也說，SightLife不只是分享經驗，也是跟臺灣團隊互相學習交流，承諾提供百分之百支援，包含人員受訓、研究樣本，讓臺灣有更好的研究成果，更期望未來有更深層關係 ，現在全世界都在關注臺灣會端出什麼新的研究成果。
胡芳蓉解釋，角膜像是透明的凸透鏡，提供眼睛最主要的聚光能力，當角膜實質受損，角膜變混濁，會影響視力，一旦破裂，若無法修補，只得摘除眼球，當角膜嚴重混濁及水腫時，就需要角膜移植。
胡芳蓉進一步說明，角膜移植成效取決於捐贈角膜品質，尤其是角膜透明度及內皮細胞密度，不過目前全球只有北美地區有足夠角膜捐贈者，其他地區都是供不應求，因此建立全國性眼庫，提供高品質捐贈眼角膜並協助
推動角膜捐贈。
胡芳蓉分享，臺灣國家眼庫運作上，100%以醫院為基礎的角膜摘取計畫HCRP，在乾淨環境摘取，負責捐贈角膜之摘取、處理、評估及運送，角膜摘取方式由眼球摘除改為只摘取角鞏膜瓣並放置義眼片，大幅改善捐贈者外觀及家屬感受，捐贈角膜品質詳細評估，捐贈者年齡不設限，只要捐贈的角膜達到品質要求，也會將捐贈角膜品質分級，高品質角膜供光學移植使用，並建立角膜冷凍保存法保存次級角膜，提供緊急角膜移植如修補及感染控制使用，藉此增加角膜捐贈量。
胡芳蓉也說，臺灣國家眼庫與SightLife合作，第二階段性合作期間自2023年至2028年，確認臺灣國家眼庫成為SightLife全球合作夥伴，臺灣國家眼庫持續定期接受SightLife評鑑，確保臺灣國家眼庫的品質符合國際標準，SlightLife提供臺灣國家眼庫技術訓練資源，與時精進臺灣國家眼庫專業能力及發展潛能，使臺灣國家眼庫成為亞洲眼庫卓越中心，並進一步協助亞洲其他眼
庫的技術提升。