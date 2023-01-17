台電群創太陽能併聯啟動　再利用工廠也亮相、攻再生電視

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群創董事長洪進揚指出，群創積極進行能源轉型，克服高科技製造業者擔心無塵室屋頂建置光電之風險，在「安全、耐候、高效」等面向皆採用高規格設計。台南二/三廠提早併網達標，其他廠區持續佈建，邁向2030 年RE20綠色承諾。
國科會南科管理局長蘇振綱表示，群創光電累計至2022年底，太陽光電設置量已達8MW，在南科園區整體太陽光電設置量中排名居冠，且今年將再完成設置6MW之太陽光電量，總累積設置量將達到14MW，相當於22座大安森林公園的碳吸附量，對園區環境的永續發展功不可沒。南科建構半導體、光電完整產業聚落，積極拓展南臺灣產業跨域創升（創新升級）廊帶，預估至2025年12月底整體南科園區太陽光電設置量將達到93MW，成為綠電園區重鎮。
台灣電力公司蕭勝任副總經理指出半導體與面板業占科技業60%用電量， 政府優先推動屋頂型綠電，訂定2025年達到8GW。群創光電支持經濟部「用電大戶條款」，五年 （2025） 內需建置10% 電力契約容量的綠電自發自用，設置容量總共 48 MW，自法令公告後即與能源局、台電配合加快施工、以提早達標，堪稱綠電領頭羊，共同建構經濟部綠電省道。
例外，從電子垃圾挖礦是ESG關鍵趨勢之一， 2019年耗資二億，群創光電與工研院技術合作，打造全球第一座液晶萃取中心，近期導入零廢棄零污染自動化製程，潔淨生產，以「智能循環液晶萃取中心」盛大揭牌。楊柱祥指出，2019-2022年群創處理3,445噸廢棄玻璃（相當於288萬片42吋面板），以創新溶劑循環萃取模式萃取1.7噸液晶純化再利用，再製92萬片42吋再生電視，成效卓越。
「智能循環液晶萃取中心」為全球首座自動化液晶循環再利用工廠，產線升級，全面自動化，不良品面板收集分類後，運送至萃取液晶中心，作業流程中只有一開始，會透過人員以堆高機把面板送到面板解包機（Un-pack），之後完全為自動化產線流程。面板經破碎機壓碎後，再送往萃取槽經過循環萃取沖洗，卸除液晶，業界創舉。每處理1,000噸液晶玻璃，即可減少507.2噸CO2e排放，循環經濟再升級。
工研院展示65吋大尺寸4K再生電視，工研院院長劉文雄指出，臺灣是全球面板主要生產國之一，環保署統計國內每年報廢的液晶面板高達7到8000噸；工研院在經濟部科技專案及環保署補助下，合作開發出廢液晶面板處理再利用技術，將廢棄面板中之的液晶、銦和玻璃各別分離、處理後進行再利用；這項技術不僅榮獲全球百大創新研發獎的肯定，也協助群創光電將液晶高值化再利用，估計每年可省下約4億元成本。
近期經濟部與工研院進一步合作研發新世代易拆解材料、組裝及製程技術，將廢面板的薄膜電晶體基板及彩色濾光片基板循環回收再利用；此外，更透過再生塑料或生質材料的研發技術，可協助業者開發低碳排顯示器產品，搶攻淨零碳排的新藍海市場。