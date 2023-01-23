年假何處去？勞動部推阿里山、花蓮豐濱原住民部落

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勞動部說，十幾年來，整個來吉部落景觀被打造得深具鮮明辨識度，吸引遊客不斷前來體驗鄒族文化之美。年節期間，歡迎民眾造訪來吉討吉利，白天可進行部落導覽、手磨木製山豬DIY、射箭體驗、手洗愛玉等體驗活動，新鮮又有趣，最後再品嚐色香味全的部落風味餐，充分滿足感官享受。來吉社區發展協會自大年初一（1月22日）早上8點至下午5點就開始營業（需先5天前預約）。
勞動部指出，花蓮縣豐濱鄉靜浦社區發展協會則透過「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」，推出部落深度旅遊行程，無論是地理景觀的導覽解說、文化技藝的活動體驗，抑或是傳統料理的品嚐，都在花東海岸打出了名號，並藉由計畫讓協會同仁參與各式培訓課程，精進所需技能，找到第二專才。
勞動部表示，有別於其他部落常見的工藝品或農特產品，靜浦社區發展協會是將在地的山海原產地美味與阿美族原住民特色料理美味裝入玻璃瓶裡醃漬封存，保留特有的飲食文化，傳承了族人的生活智慧。花蓮縣豐濱鄉靜浦社區發展協會自大年初六（1月27日）早上9點至下午5點半開始營業（需提前預約）。
勞動部說，想在年假期間享受原鄉風土人情，別忘了到阿里山上訪來吉社區、到花蓮靜浦走一趟喔。