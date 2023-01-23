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年假何處去？勞動部推阿里山、花蓮豐濱原住民部落

▲年假何處去？勞動部推薦民眾到阿里山鄉來吉社區發展協會體驗原住民文化。（圖／勞動部提供）
▲年假何處去？勞動部推薦民眾到阿里山鄉來吉社區發展協會體驗原住民文化。（圖／勞動部提供）

記者李琦瑋／台北報導

過年連假出遊，勞動部勞動力發展署推薦阿里山鄉來吉社區發展協會、花蓮縣豐濱鄉靜浦社區發展協會的在地旅遊行程，這兩處吸引青年返鄉就業的樂土皆為原住民部落，分別具有鄒族部落導覽及阿美族文化技藝活動體驗特色，能讓民眾在享受假期悠閒之餘，同步領略自然之美，創造幸福共享的體驗遊程。

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勞動部表示，年假旅遊特別推薦「多元就業開發方案」、「培力就業計畫」位於嘉義阿里山與花蓮豐濱海邊的在地景點。阿里山鄉來吉社區發展協會以山豬做為主要形象，申請「培力就業計畫」推動木工藝品與觀光產業，舉辦生態體驗、音樂會、市集等活動，藉以活化地方經濟，帶動青年人才回流來吉部落。

勞動部說，十幾年來，整個來吉部落景觀被打造得深具鮮明辨識度，吸引遊客不斷前來體驗鄒族文化之美。年節期間，歡迎民眾造訪來吉討吉利，白天可進行部落導覽、手磨木製山豬DIY、射箭體驗、手洗愛玉等體驗活動，新鮮又有趣，最後再品嚐色香味全的部落風味餐，充分滿足感官享受。來吉社區發展協會自大年初一（1月22日）早上8點至下午5點就開始營業（需先5天前預約）。

▲花蓮縣豐濱鄉靜浦社區發展協會推出部落深度旅遊行程，可作為民眾年假去處。（圖／勞動部提供）
▲花蓮縣豐濱鄉靜浦社區發展協會推出部落深度旅遊行程，可作為民眾年假去處。（圖／勞動部提供）
勞動部指出，花蓮縣豐濱鄉靜浦社區發展協會則透過「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」，推出部落深度旅遊行程，無論是地理景觀的導覽解說、文化技藝的活動體驗，抑或是傳統料理的品嚐，都在花東海岸打出了名號，並藉由計畫讓協會同仁參與各式培訓課程，精進所需技能，找到第二專才。

勞動部表示，有別於其他部落常見的工藝品或農特產品，靜浦社區發展協會是將在地的山海原產地美味與阿美族原住民特色料理美味裝入玻璃瓶裡醃漬封存，保留特有的飲食文化，傳承了族人的生活智慧。花蓮縣豐濱鄉靜浦社區發展協會自大年初六（1月27日）早上9點至下午5點半開始營業（需提前預約）。

勞動部說，想在年假期間享受原鄉風土人情，別忘了到阿里山上訪來吉社區、到花蓮靜浦走一趟喔。

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