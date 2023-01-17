經濟成長只剩3%！中國2022遭封控重創　今年可望強勁反彈

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從疫情過去這三年來看，中國經濟在2020年全球疫情爆發初期遭到重創，當年的經濟成長率僅約2.3%，創下將近半個世紀以來最差的表現。然而，2021年中國經濟成長逆勢反彈，達到8.1%，相較之下去年成長大幅放緩，不到前年8.1%的一半，是自1970年代以來，第二低的經濟年成長率。
去年北京政府長時間堅持多地動態清零，許多製造業廠房被迫「閉環管理」，物流人力更因此稀缺造成供應鏈紊亂，相當於鎖家鎖國的政策重創商業活動；《路透》調查顯示，包括清零政策、房地產業低迷等問題，是拖累經濟增長的主因。
不過現在中國幾乎全面開放，專家認為2023年經濟成長可能會呈現放寬防疫重新開放後的強勁復甦，反彈至4.9％，中國社科院去年底發布的2023年「經濟藍皮書」則預計，2023年中國經濟成長將達5.1%。
中國證券時報則於今年初引述多位經濟學家推估，經濟成長將從Q2開始回升，經濟成長率落在5%至6%間，高盛日前的報告則把中國今年的經濟成長率預期從4.5%上調至 5.2%；另一方面，無預警取消防疫政策帶來的混亂，讓中國醫院病房和殯儀館不堪負荷，大幅感染與房地產行業的不確定性，仍是影響其來年增長的關鍵。