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經濟成長只剩3%！中國2022遭封控重創　今年可望強勁反彈

▲中國官方今公布2022經濟增長數據，受封控影響中國去年創下近50年來經濟第二差表現。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國官方今公布2022經濟增長數據，受封控影響中國去年創下近50年來經濟第二差表現。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國去年經濟成長受到國內疫情爆發影響，加上政府嚴格清零封控重挫產業、房地產市場面臨危機，導致經濟總增長跌至40年來的第二低。根據今（17）官方公布數據，2022年中國經濟增長為3%，是繼1976年毛澤東逝世當年經濟成長率僅1.6%以來的第二差表現。

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中國國家統計局局長康義在17日記者會上表示，作為世界第二大經濟體，中國去年面臨「風高浪急」的全球環境。根據數據來看，去年10月至12月中國GDP年增2.9％，低於第三季的3.9％漲速；從全年表現來看，2022年中國GDP成長3％，比起官方預期的5.5％低上許多。

從疫情過去這三年來看，中國經濟在2020年全球疫情爆發初期遭到重創，當年的經濟成長率僅約2.3%，創下將近半個世紀以來最差的表現。然而，2021年中國經濟成長逆勢反彈，達到8.1%，相較之下去年成長大幅放緩，不到前年8.1%的一半，是自1970年代以來，第二低的經濟年成長率。

去年北京政府長時間堅持多地動態清零，許多製造業廠房被迫「閉環管理」，物流人力更因此稀缺造成供應鏈紊亂，相當於鎖家鎖國的政策重創商業活動；《路透》調查顯示，包括清零政策、房地產業低迷等問題，是拖累經濟增長的主因。

不過現在中國幾乎全面開放，專家認為2023年經濟成長可能會呈現放寬防疫重新開放後的強勁復甦，反彈至4.9％，中國社科院去年底發布的2023年「經濟藍皮書」則預計，2023年中國經濟成長將達5.1%。

中國證券時報則於今年初引述多位經濟學家推估，經濟成長將從Q2開始回升，經濟成長率落在5%至6%間，高盛日前的報告則把中國今年的經濟成長率預期從4.5%上調至 5.2%；另一方面，無預警取消防疫政策帶來的混亂，讓中國醫院病房和殯儀館不堪負荷，大幅感染與房地產行業的不確定性，仍是影響其來年增長的關鍵。

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