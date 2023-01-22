迎春佈新、共融永續　史博館重新開館第一季活動開跑

我是廣告 請繼續往下閱讀
2月份慶祝新年與史博館搬新家，將在2月4日上午舉辧「歡喜入厝迎新春，史博68創嘉猷」，從館藏民俗剪紙與年畫出發，妝點布置新辦公室，並於新春期間辦理跳加官迎福神、剪紙剪影民俗、搓湯圓食糍粑等活動，喜氣溫馨兼具傳統文化氛圍的新居入厝儀式。2月4日下午在台北國際書展辦理「《史博叢刊75台灣古建築特色》新書發表會」，藉由新書座談及簽書會，喚起民眾對史博館的形象，並為重新開館進行暖身宣傳。
3月份延續史博館「公益文創」的特色，於3月8日舉辦「國立歷史博物館x芙彤園『常玉歡慶禮盒』新品發表會」，以重量級館藏作品常玉的女性為產品設計，讓館藏以創意宣達博物館致力平權的理念。
3月16日於台北光點電影院舉辦「『Colors in NMH』及『回家紀』〈屋瓦篇〉影片首映會」，透過影片轉譯館藏「國寶與重要古物」以及史博館整建期間屋瓦建築之美。3月28日於巿長官邸藝文沙龍舉辧「『開館特展及策展人介紹』記者聯誼會」，將發佈開館兩檔特展策展人及策展方向，安排策展人與媒體面對面，使社會大眾更了解史博館為開館努力規劃各項精采可期的展覽內容。
史博館館長梁永斐表示，史博館盼以「連結、參與、創新、共融、永續」為主的5大核心價值，達成「硬軟並重，積極推進」、「盤點整合，擴深藝史」、「公共參與，策略聯盟」、「多元跨域，無牆博館」、「全民資產，藝術經濟」5大開館目標，為民眾提供更專業、更優質、更親民的服務。這一系列暖身活動也是5大目標的先聲，展現史博館全館攜手同心同行的精神。