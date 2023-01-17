臺中慈院記憶保養班失智病人「作尾牙」　佈置、製餐難不倒

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記憶保養班 提供失智症病人訓練臺中慈濟醫院失智服務據點開設記憶保養班，為失智症病人與家屬提供系列訓練，除延緩病人失智程度，也讓家屬支持團體學習照護技巧並獲得身心互助。歲末年終之際，社區健康中心為學員「作尾牙」，讓長輩知道馬上就要過農曆春節。家屬林小姐說，爸爸得知要辦尾牙非常期待，每天都問：「要去參加尾牙了嗎？」學員陳奶奶今天盛裝出席，期待抽到大獎，他開心直說好喜歡來上課，可以交朋友又有很多課程，每天都要來報到！
手作五行飯糰 吃的營養同時訓練腦部「把米飯放進容器裡搖一搖。」園藝治療師洪榛騏以白米飯、七葉蘭、蝶豆花、紅麴、薑黃製作「金、木、水、火、土」五行顏色的米飯，讓長輩打開五感，動手做飯糰，除訓練腦部也能吃得營養又健康。
拿剪刀剪碎食材的動作看似簡單，對洪爺爺來說卻要花好大的功夫，完成後獲得老師稱讚，開心表情全寫在臉上。
讓家屬有喘息機會 家庭關係從緊張到緩和復健醫學部技術主任林啟文表示，記憶保養班課程設計都是結合生活，讓長輩不僅在課堂學習技能，最重要的是也能落實在生活，減輕家屬的照顧負擔。
葛小姐常年陪伴媽媽來上記憶保養班，已和支持團體培養出深厚的情誼。「來到這裡很快樂，可以忘卻煩惱。」他說母親因失智出現被害妄想，讓家庭關係緊張，參加記憶保養班可讓母親心思轉移到課程，家人也有喘息空間。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56510
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