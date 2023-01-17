《我和鬼》許光漢跳鋼管舞！劉冠廷見小光漢一暖舉超貼心
喜劇電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，今（17）日舉辦媒體試片，由導演程偉豪率領主演許光漢、林柏宏、馬念先出席，現場與大家暢聊拍攝花絮。許光漢在片中裸露無極限，不僅在大馬路上大跳〈舞孃〉、鋼管舞，在浴室洗澡也是一展精壯身材，秀出精實屁股蛋，讓觀眾們大飽眼福。
記者黃雅琪/台北報導
對於拍攝《關於我和鬼變成家人的那件事》幾乎被看光的部分，許光漢害羞道：「也沒有特別練（身材），就只是稍微再多健身一下，大概花兩個月的時間，吃比較健康一點。」沒有「特別」練身材的許光漢，遭到眾人吐槽沒有練身材就這麼完美，一旁的馬念先也笑虧：「我花了半年，還是只有這樣。」
許光漢透露剛開始拿到劇本有些猶豫：「但因為是程偉豪導演，所以就好啊！」一旁的導演聽見後也感到很欣慰。許光漢表示，當初劇本只有寫：「裸奔跳〈舞孃〉！」的劇情，他以為至少會圍個浴巾結果沒有，拍完浴室洗澡的戲之後就被通知要直接到馬路上跳舞。林柏宏在現場時也很疑惑：「我想說不可能，許光漢要做這件事！」片中許光漢飾演「臭直男」警察，一句自誇台詞：「我不含頭19公分！」今日他受訪笑稱：「我含頭19（公分）啦！」笑翻全場。
至於在片中展現高難度鋼管舞劇情的部分，許光漢坦言有事先找老師練習，同時還有請教「裸奔前輩」劉冠廷：「我是很怕被抓走啦！冠廷也是有經驗的人，在拍攝完成後，他第一時間有拿東西給我遮，滿溫暖的。」他笑說劉冠廷是唯一有看見「小光漢」的人。拍完這場戲殺青後，導演程偉豪也開心到跟著脫掉衣服：「那場戲是殺青戲，大概拍了花了3、4個小時。」