女神壯壯追星成功！依偎魔獸送寫真書 網羨：放開那女孩
樂天啦啦隊女神壯壯（沈立心）追星運勢超級旺！繼IG留言被周星馳回覆後，她今（17）日在臉書曬出與NBA前球星「魔獸」霍華德的合影，表示親自送上一本寫真書《壯見蜜桃》給對方，讓網友相當羨慕，在高大的籃球員身邊，壯壯看起來頗為小鳥依人，超萌身高差非常有趣，粉絲則是又羨慕又忌妒地說「放開那個女孩」！
記者江芷稜/綜合報導
魔獸去年來台加盟職籃雲豹隊，球團為他慶祝37歲生日時包下整間夜店，並邀請許多啦啦隊女神一起同歡，樂天啦啦隊的壯壯、巫苡萱、沐妍等人都現身在派對上，以幸運小粉絲的身分和魔獸握手，一起為他唱生日快樂歌，壯壯笑說：「這應該是此生和NBA球星最近的接觸了！」
這次再度巧遇，壯壯立刻送上自己的首本寫真書《壯見蜜桃》給魔獸，不吝於將好身材讓偶像細細品味，有趣的是，魔獸還另外簽了一本寫真書，再回送給壯壯，一來一往建立良好友誼，並把手放在壯壯肩上合影，對著鏡頭開心大笑，作風相當親民。壯壯形容這次相見歡太可愛了啦，「用自己的寫真要簽名」。
不過，巨星和啦啦隊女神難得同框，讓網友瞬間不知道該羨慕誰，忍不住開玩笑要魔獸「放開那個女孩」，表示「第一次看到魔獸笑得這麼開心」、「魔獸伸出魔爪」，也打趣說寫真書被偶像加持過，一定會大賣！壯壯去年首度出版寫真書《壯見蜜桃》，銷售成績不錯，2月11日即將舉辦寫真單曲簽名見面會，詳情可關注壯壯的臉書粉絲頁。