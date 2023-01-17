特企／《台北大空襲》2/16上市！揭開戰爭傷痕

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為了讓玩家在遊戲正式上市前，可以提前了解日治時期下二戰時的歷史背景，《台北大空襲》官方網站中也巧妙梳理了關於日治時期的幾個大事件，其中包含霧社事件、中日戰爭、珍珠港事件等耳熟能詳的重要事蹟。關於《台北大空襲》時空背景的前情提要，了解後反而讓玩家更想一探究竟故事情節及發展動向。
《台北大空襲》公開新版預告片，開發團隊表示，該遊戲不僅在遊戲畫面呈現上盡力還原二戰末期台灣場景及建築，為求玩家在遊玩過程中，能更加沉浸、體會當時戰況的緊張感，以高規格的方式製作，特別邀請《返校》遊戲作曲家，知名音樂人張衛帆製作本作配樂，打造震撼、觸人心弦的弦律，將二戰空襲的壓迫感透過音樂的表現，帶領玩家沉浸遊戲故事。並由知名作詞人嚴允農為預告日文配音填詞。
Steam敘事類冒險遊戲《台北大空襲》將於2023年2月16日正式推出，同時發佈中英日文多國語系，喜愛戰爭題材、支持獨立遊戲的玩家們，千萬不能錯過這款挑戰視聽覺的全新力作!官方表示，未來將持續公開更多關於《台北大空襲》的精采訊息，可以關注官方粉絲團並將遊戲加入願望清單！
《台北大空襲 Raid on Taihoku》官方網站：https://bit.ly/3kbReSw
《台北大空襲 Raid on Taihoku》Steam商店頁：https://bit.ly/3Wxkjpw
《台北大空襲 Raid on Taihoku》Facebook：https://bit.ly/3WxxkzB
《台北大空襲 Raid on Taihoku》Twitter：https://bit.ly/3GpTmi8
《台北大空襲 Raid on Taihoku》全新預告片：https://youtu.be/6AMNwM8sp-A