2023大掃除吉日是這天！9大物品必須丟：留著壞運一整年

＊本篇重點提示＊2023大掃除吉日是1/19
▪大掃除吉日是1月19日（臘月廿九日）
▪理想時間是巳時東南方、申時正西方
▪建議丟棄「9大物品」，以免帶來壞運
我是廣告 請繼續往下閱讀
過年前打掃是台灣傳統習俗，有除舊佈新之意。至於2023大掃除吉日是哪天，在錯過1月15日「送神日」後，台灣易經財經專家陶文指出，大後天1月19日星期五、也就是除夕前一天（臘月廿九日），就是超級理想的「除殘日」，在這天大掃除對家裡人的事業、貴人運都有強大助益。理想時間是「巳時」（上午9點15分至10點45分）、方位從「東南方」開始；以及「申時」（下午3點15分至4點45分），方位從「正西方」開始。
打掃先丟帶衰運「9大物品」
春節前大掃除，代表將過去一年的晦氣和污穢清除乾淨，迎來煥然一新好家運。至於大掃除哪些東西該丟棄？命理專家楊登嵙指出，若什麼東西都留、任何東西都放，家裡或公司就會變成垃圾場，節儉是美德，但太過頭反而影響健康、運勢、財運，他提醒以下「9大物品」不可留，以免引發意外及破財。
1、破碗丶破杯丶破盆：
若家裡有破掉或缺角的鍋碗瓢盆，建議馬上丟棄，使用有裂紋丶缺口的物品，除了有割傷的危險，也會引發意外及破財。
2、枯死植物：
有枯死植物要連根拔除，甚至有人將枯死的植物直接當裝飾，會造成黴菌滋生，這些枯槁死氣是衰敗之象，引發病痛及藥物不斷，宅運及運勢下滑
3、過期或不吃的藥：
過期的藥可能已經變質，服用會對身體造成傷害，過期或不吃的藥要丟棄，以免誤食，引發健康問題。
4、過期食物：
過期的食物可能已經變質，吃下肚會對身體造成傷害，腐敗之氣引發健康出狀況及運勢下滑。
5、損壞不修的家電：
家電損壞就要立即修復，若堆積損壞不修的家電，有衰敗及不穩定的磁場，引發家運下滑，運勢及財運衰敗。
6、老舊娃娃、人偶：
老舊娃娃、人偶容易滋生細菌、黴菌，甚至附著陰氣，引發病痛藥物不斷、犯小人、靈異現象。
7、舊雜誌、型錄：
老舊雜誌、型錄沒有保存價值要丟棄，在潮濕的環境下會發霉，引發健康不佳、運勢下滑。
8、破損老舊不穿的衣服：
破損老舊不穿的衣服有衰敗之氣，引發破財、運勢不佳。
9、看了心情不好的物品：
觸景傷情，看了心情會不好的物品要丟棄，這種充滿負面能量的物品，引發心情鬱悶、健康下滑、運勢不佳。