父親遭網軍攻擊為告密者 王世堅哽咽：很愧疚沒能力平反
民進黨台北市議員王世堅，在九合一選戰過後，對黨內相關作為頻頻發聲批評，也引發部分黨內人士不滿。而近日王世堅的父親王明德，也被親綠的臉書粉專批評為「洩密者」，不過也有學者替王明德平反。對此王世堅今（17）日受訪時一度哽咽，認為自己很愧疚，沒有能力替父親平反，甚至自己父親的弟弟妹妹們，到現在都還憤恨不平。
記者丁上程／台北報導
王世堅表示，學界對於跟父親相關的46事件與光明爆事件，都已經有相關定論，而且他父親當時不僅是受害者，而且還幫助過很多人，認識他父親的人都知道。「所以這幾天我實在是痛心疾首，像我親戚、還在世的長者們，他們都覺得憤恨不平，希望我能出面替父親講話。」王世堅說到激動處一度哽咽不能言語，表示自己其實很愧疚，沒有辦法替父親平反。
話鋒一轉，王世堅也將砲口對準網路上的側翼粉專以及網軍，直言「希望他們能夠維持人性」。「我現在面臨到的是他們用所有的力量，想要對我除之而後快，要指我於死地。」王世堅烙下狠話，表示自己未來離開政治圈的時候，「我有留下一些資料，孰可忍孰不可忍，我會去找這些人。」
「這些人他們要繼續弄OK，現在國事為重，我們大家都太忙了，等我有空我會找你。」王世堅說，這件事情現階段社會上已經有一個很明顯的聲音出來了，所以希望到此為止，不要傷害包括他父親在內的政治受難者，「因為對他們的家屬以及在天之靈的受難者，這是二度傷害，而且非常惡劣的。」