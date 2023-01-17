MLB／前釀酒人強打實力回不去　於個人推特宣布退役

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32歲的Shaw是紅襪隊在2011年選秀會第9輪選進，並於2015年在紅襪隊首度登上大聯盟，菜鳥球季出賽65場就打出13轟及OPS+114的好成績，而他後續在一宗牽涉五人的交易後轉戰釀酒人，並在密爾瓦基打出生涯最亮眼的成績。
加入釀酒人首季就以單季31轟、101分打點還有.273/.349/.513的優異打擊三圍站穩球隊主力三壘手，隔年再維持好表現，以個人生涯單季最高的32轟，外帶86分打點及.241/.345/.480的打擊三圍，率領釀酒人以單季96勝67敗的戰績登頂國聯中區。
看似一片光明的前程，Shaw卻在2019賽季受到右手腕傷勢影響，打擊表現瞬間探底，引以為傲的全壘打數一口氣減少到只剩下7支，季末因此沒獲得釀酒人隊續約，隔年轉投藍鳥，打擊仍不見起色，後續再度回鍋釀酒人及紅襪，都不復往年伸手，去年賽季在紅襪隊出賽7場、19打數連一支安打都打不出來，5月1日就慘遭釋出，後續也沒能再獲得其他球隊青睞。
Shaw在推特上寫下「這8年來，很幸運能完成小時候夢想在大聯盟賽場比賽的夢想，但現在夢醒了，12年前作為第9輪選秀，我從來沒想過這一行能帶給我什麼，這些記憶將永存在我心中，我想對所有幫過我的人說聲『感謝』，我將永遠感激你們」。