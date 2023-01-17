《我和鬼》林柏宏站許光漢後面！「上下晃動」2次秒結束
億萬票房導演程偉豪全新類型動作喜劇《關於我和鬼變成家人的那件事》，今（17）日舉辦媒體試片，由導演程偉豪率領主演許光漢、林柏宏、馬念先出席記者會，與大家分享拍攝電影的過程以及趣事。林柏宏、許光漢在片中分別飾演死掉的同志毛毛和鋼鐵直男刑警吳明翰，兩人冥婚後有許多搞笑與感人的故事發生，令現場觀眾又哭又笑好幾回。
記者黃雅琪/台北報導
向來不擅長舞蹈的林柏宏，片中為了能夠在GAY吧放開大跳熱舞，事先借酒壯膽才拍攝，整整跳了15次才拍完！林柏宏坦言：「我酒量真的很差耶！那個舞池裡面的演員都太開心，明明上課只有我一個人，為什麼大家都這麼會跳？我來的時候完全忘記動作，每個人都是來尬舞的！」
在片中因為喝醉過馬路，一邊滑手機意外被撞的林柏宏，首次拍攝「車禍戲」令他大嘆演鬼不容易：「我大概兩罐啤酒就會醉了！」即便酒量不佳，他仍然為了符合角色與劇情，事前飲酒、喝加滿米酒的薑母鴨才拍完酒醉過馬路的戲；拍攝空檔時林柏宏還一度不勝酒力，睡在休息室內好一陣子，他笑說：「我整個茫到不行，睡完醒來馬上要被車撞，實在太狂了，但武術組準備的軟墊很舒服，躺一次就上癮。」
許光漢在片中對著鏡子刷牙的劇情，飾演「死掉的Gay」的林柏宏在後方「上下來回晃動」賣力演出，原以為會是NG重拍最多次的劇情，沒想到林柏宏、許光漢卻說「上上下下大概…兩次就結束了吧！」令大家驚訝不已。至於許光漢在浴室洗澡的戲，林柏宏感到印象深刻：「我第一次從上下左右不同的角度看一個男生，對我來說是人生沒體驗過的視角，看到兩根粗壯的大腿。」