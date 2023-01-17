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群創台電併聯太陽光電自發自用智能循環液晶萃取中心揭牌

▲群創光電台南三廠於今(17)日進行自設太陽能台電併聯啟動儀式，為首家以廠房屋頂設置太陽能發電設的科技大廠（圖／群創光電提供）
▲群創光電台南三廠於今(17)日進行自設太陽能台電併聯啟動儀式，為首家以廠房屋頂設置太陽能發電設的科技大廠（圖／群創光電提供）

記者林怡孜/台南報導

群創光電台南三廠於今(17)日進行自設太陽能台電併聯啟動儀式，行政院副院長沈榮津、台南市長黃偉哲、台南經發局局長林榮川、南科管理局局長蘇振綱、台電副總經理蕭勝任、工研院院長劉文雄等人均到場見證。此案場設置容量 6 MW，預計年發電量 788 萬度，這是政府大戶綠電政策實施以來首家以廠房屋頂設置太陽能發電設備並率先併網的科技大廠。群創董事長洪進揚表示，群創積極進行能源轉型，克服高科技製造業者擔心無塵室屋頂建置光電之風險，在「安全、耐候、高效」等面向皆採用高規格設計。台南二/三廠提早併網達標，其他廠區持續佈建，邁向2030 年RE20綠色承諾。

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▲群創光電為國內首家以廠房屋頂設置太陽能發電設的科技大廠（圖／群創光電提供）
▲群創光電為國內首家以廠房屋頂設置太陽能發電設的科技大廠（圖／群創光電提供）
行政院副院長沈榮津指出，台灣綠能永續願景，再生能源扮演重要角色，政府訂定2025年20GW太陽光電目標，促進科技業符合國際RE100趨勢、用電大戶綠電義務、國際供應鏈要求等。政府會持續透過能源轉型、淨零轉型綠能目標的推動，提升綠電供應、落實減碳排放、業鏈發展。


台南市長黃偉哲表示，台南市政府率全國之先發布「台南市低碳城市自治條例」，規範轄內經常用電契約達800瓩以上之能源大用戶應至少設置契約容量百分之十之太陽光電系統。目前南市800瓩以上能源用戶多為企業廠房，如能運用中央優惠躉購電價措施，採自行出資或租賃方式，利用屋頂閒置空間安裝太陽光電系統，不但可增加業外收入，同時可配合南市政策，達成符合自治條例之規範。


南科管理局局長蘇振綱表示，群創光電累計至111年底，太陽光電設置量已達8MW，在南科園區整體太陽光電設置量中排名居冠，且今年將再完成設置6MW之太陽光電量，總累積設置量將達到14MW，相當於22座大安森林公園的碳吸附量。南科建構半導體、光電完整產業聚落，積極拓展南台灣產業跨域創升(創新升級)廊帶，預估至114年12月底整體南科園區太陽光電設置量將達到93MW，成為綠電園區重鎮。


今日也舉行「智能循環液晶萃取中心」揭牌儀式，總經理楊柱祥指出，群創光電2019年耗資2億，與工研院技術合作打造全球第一座液晶萃取中心，近期導入零廢棄零污染自動化製程，潔淨生產。智能循環液晶萃取中心為全球首座自動化液晶循環再利用工廠，產線升級，全面自動化，不良品面板收集分類後，運送至萃取液晶中心，作業流程中只有一開始，會透過人員以堆高機把面板送到面板解包機（Un-pack），之後完全為自動化產線流程。面板經破碎機壓碎後，再送往萃取槽經過循環萃取沖洗，卸除液晶，業界創舉。每處理1,000噸液晶玻璃，即可減少507.2噸CO2e排放，循環經濟再升級。


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