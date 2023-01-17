群創台電併聯太陽光電自發自用智能循環液晶萃取中心揭牌

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台南市長黃偉哲表示，台南市政府率全國之先發布「台南市低碳城市自治條例」，規範轄內經常用電契約達800瓩以上之能源大用戶應至少設置契約容量百分之十之太陽光電系統。目前南市800瓩以上能源用戶多為企業廠房，如能運用中央優惠躉購電價措施，採自行出資或租賃方式，利用屋頂閒置空間安裝太陽光電系統，不但可增加業外收入，同時可配合南市政策，達成符合自治條例之規範。
南科管理局局長蘇振綱表示，群創光電累計至111年底，太陽光電設置量已達8MW，在南科園區整體太陽光電設置量中排名居冠，且今年將再完成設置6MW之太陽光電量，總累積設置量將達到14MW，相當於22座大安森林公園的碳吸附量。南科建構半導體、光電完整產業聚落，積極拓展南台灣產業跨域創升(創新升級)廊帶，預估至114年12月底整體南科園區太陽光電設置量將達到93MW，成為綠電園區重鎮。
今日也舉行「智能循環液晶萃取中心」揭牌儀式，總經理楊柱祥指出，群創光電2019年耗資2億，與工研院技術合作打造全球第一座液晶萃取中心，近期導入零廢棄零污染自動化製程，潔淨生產。智能循環液晶萃取中心為全球首座自動化液晶循環再利用工廠，產線升級，全面自動化，不良品面板收集分類後，運送至萃取液晶中心，作業流程中只有一開始，會透過人員以堆高機把面板送到面板解包機（Un-pack），之後完全為自動化產線流程。面板經破碎機壓碎後，再送往萃取槽經過循環萃取沖洗，卸除液晶，業界創舉。每處理1,000噸液晶玻璃，即可減少507.2噸CO2e排放，循環經濟再升級。