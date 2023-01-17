搭上《灌籃高手》熱！啦啦隊女神變「赤木晴梓」熱舞辣翻
《灌籃高手The First Slam Dunk》上週五在台上映，首個週末就稱霸全台票房冠軍，魅力破表。對此，擁有甜美長相、E級傲人身材的啦啦隊女神梓梓（董梓甯）也搭上《灌籃高手》熱潮，今（17）日在IG發出《灌籃高手》改編版主題曲的熱舞影片，讓13萬人嗨翻，紛紛直呼「太辣了」、「犯規犯規」。
娛樂中心／綜合報導
梓梓今日在IG發出熱舞影片，表示：「《灌籃高手》電影版上映了，你的『赤木晴梓』也上線了！揪起來看一波電影感受籃球熱血！也希望你們會喜歡改編版《灌籃高手》主題曲表演！」最後，她也不忘向粉絲喊話：「我們1/28、1/29主場見」。
只見她穿著台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」的隊服，曬出E級火辣上圍、白皙長腿，跟隨音樂大動作跳舞，無論是趴地、開腿還是扭腰擺臀，任何性感動作都難不倒她，讓大批粉絲眼睛大飽眼福、鼻血狂噴。
影片一出，已有13萬人觀看，網友也紛紛留言稱讚：「最愛赤木晴梓了，好美」、「犯規犯規」、「電影院大螢幕跟球場都可以看到赤木晴梓太滿足哩」、「太辣了，我只想說～我愛妳呀」、「還是真人版晴梓好看」、「這個辣度誇張了啦」、「晴梓這麼辣，湘北每一場都會贏，因為花道會血氣方剛衝勁十足，對手也會被電到魂不守舍吧？」「我心目中最美的晴梓，無人可以取代」。（編輯：郭佩蓉）