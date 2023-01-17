2私中列專輔、地方仍未開私校審議　教部：5都積極趕辦中

我是廣告 請繼續往下閱讀
彭富源指出，學校符合2財務指標，就會被提報至退審會，大慶商工近2年內，每個月可用資金無法維持3個月經常性現金支出，其累積月數達到24個月，興華高中則達到23個月；2校依最近一學年度決算報告預測，3學年度內財務將發生資金缺口，達財務調度困難，影響校務正常營運。
彭富源說，大慶商工目前教職員72人、學生880人；興華高中教職員81人、學生1078人。第2種指標，對於董事會不算太難，若董事會有心、願意挹注資金，2校就有機會脫離專輔學校名單，只要在2月8日公告後的3個月內提出改善計畫，教育部查核小組幫忙檢視，再提至退審會審視，看能否解除專輔，若超過3個月才提改善計畫，查核小組一樣會幫忙檢視，但會扣獎補助款，以此提醒要符合時程。
另外，今天退審會也通過高雄縣私立旗美商工及新光學校財團法人高雄市新光高中加派董事及監察人名單，加派3位董事、1位監察人，從現行校務會議中，選出教職員、學生代表擔任董事。
彭富源表示，目前國教署已處理9間所轄私立高中職，5都目前都還沒開退審會，目前仍有2子法要訂定，包括縣市退場審議會組織及運作辦法、加派專輔學校董監事辦法等，各縣市正積極趕辦中；教育部有請5都業務單位可以先依全國一致性母法與子法，檢視各校財務指標等，盤點日後列退審會清單。
彭富源說，希望在5月底前，若5都所轄私中有狀況，要完成退場條例要求事項，國教署有窗口，輔助各縣市行政工作，若5都在組織退審會、檢視個案上有需要，國教署年後會到場協助、傳承經驗。
私校工會表示，大慶商工與嘉義市興華高中同因財務顯著惡化被公告為專輔學校，再次凸顯私中辦學普遍陷入困境問題，若政策未調整，未來將有大量私中退場，衝擊偏鄉及技職教育。私校工會預估未來4年將有至少50私中退場，呼籲各私校及早因應。
私校工會指出，大慶商工前身為曉陽商職，2001年由員林富商接手辦學至今，對地方教育貢獻良多，受少子化衝擊，財務近年已入不敷出，2020年爆出以遠期支票給付薪資爭議，可見財務捉襟見肘，目前主動申請停招，今被公告為專輔學校並不意外。興華高中是嘉義市設校73年的老校，作育英才無數，若不幸退場，是在地教育資源的損失，期待興華積極改善財務，儘速解除專輔。
許多退場私校均表達有轉型改辦文化、教育或社會福利事業的想法，但私校工會提醒，退場私校若希望持續從事公益事業、避免校產被充公，建議循蘭陽技術學院和協志工商退場模式，及早規劃主動停招及停辦，做好安置並保障師生權益後，依私校法程序與他校合併、捐贈，或改辦文化、教育或社會福利事業。否則，一旦被依私校退場條例公告為專輔學校，再來計劃改辦其他公益事業，恐怕為時已晚。